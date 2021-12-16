الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 07:51 ص

كوريا الجنوبية تفرض قيود جديدة للحد من كورونا

كوريا


الوكيل الإخباري - أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، فرض قيود جديدة على المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، من بينها تقليل عدد الأشخاص في التجمعات.

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وذكر رئيس الوزراء كيم بو-كيوم، خلال اجتماع في القيادة المركزية لتدابير الكوارث والأمن أن بلاده ستخفض سقف حجم التجمعات الشخصية إلى 4 أشخاص في أرجاء البلاد وساعات العمل إلى التاسعة ليلا في المطاعم والمقاهي من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.


وأضاف: "على المرافق إنهاء العمل ما بين الساعة التاسعة حتى العاشرة حسب طبيعة العمل".


وقال إن الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها ابتداء من يوم السبت حتى الثاني من يناير من العام القادم.


ويعد الإعلان تراجعا عن برنامج الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية والذي بدأته في الشهر الماضي مع تخفيف قيود الحجر الصحي.

 

روسيا اليوم





 




 

 


 

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