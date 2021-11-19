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الجمعة، 19-11-2021 11:51 ص

ألمانيا تعلن حالة طوارئ بسبب موجة كورونا الرابعة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الألمانية دخول البلاد في حالة طوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا، في ظل موقف مأساوي للغاية يضع الدولة في وضع حرج.

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وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الجمعة، إن موجة كورونا (الرابعة) التي اجتاحت ألمانيا أدخلت البلاد في حالة طوارئ، مضيفًا أن الوضع أصبح أكثر خطورة مما كان عليه قبل أسبوع.


ودخلت ألمانيا "الموجة الرابعة" من جائحة كورونا بأرقام قياسية، حيث أقر البرلمان أمس الخميس قواعد جديدة لمواجهة تفشي الفيروس، تشمل قاعدة "جي3" التي تنص على السماح فقط للمطعمين أو المتعافين أو من لديهم نتيجة اختبار كورونا سلبي بالدخول لأماكن العمل مثلا أو باستخدام وسائل النقل. 


وقالت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إن هذا "هو الوقت الحقيقي فعلا للتحرك"، مشيرة إلى الحاجة لتحقيق وقف سريع أو كبح للارتفاع الملحوظ لأعداد الإصابات.


و تعيش ألمانيا منذ أيام على وقع إصابات قياسية بالفيروس، بشكل تجاوز ما وقع خلال الموجات الثلاث الأولى التي ضربت البلاد، إذ سجلت الخميس أكثر من 60 ألف حالة جديدة، مع وجود أرقام مقلقة في عدد الوفيات، بلغت اليوم 264 حالة وفاة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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