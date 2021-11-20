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السبت، 20-11-2021 08:18 ص

هولندا.. إصابات بمواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا

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الوكيل الإخباري - أصيب سبعة أشخاص على الأقل خلال مواجهات بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا في مدينة روتردام الليلة الماضية، حسبما نقلت هيئة البث الهولندية عن رئيس بلدية المدينة أحمد أبو طالب.

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وأشارت الهيئة إلى أن "عدة أشخاص أصيبوا بجروح عندما قامت الشرطة بإطلاق النار، كما أصيب عدد من ضباط الشرطة"، فيما احتجزت قوات الأمن ما لا يقل عن 20 شخصا.


وأكدت الشرطة وقوع إصابات جراء قيام عناصرها بإطلاق النار.


ووفقا لأبي طالب، فإن الشرطة استعادت السيطرة على وسط المدينة في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.


ومساء الجمعة خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على قواعد التباعد الاجتماعي والقيود على التنقل.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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