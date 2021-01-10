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الأحد، 10-01-2021 12:55 م

منع التجمعات

لأول مرة منذ نحو قرن .. إجراء احترازي غير مسبوق في كندا

كندا
كندا


الوكيل الإخباري - بدأ مساء أمس السبت، حظر تجول في مقاطعة كيبيك الكندية، بهدف احتواء الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، في إجراء غير مسبوق بالبلاد على صعيد مقاطعة كاملة منذ نحو قرن.

وقال رئيس وزراء كيبيك، فرنسوا لوغو، توضيحا لهذا القرار: "السبب الرئيسي لحظر التجول هو منع التجمعات، حتى أصغرها"، وأضاف: "إن مجموع المخالفات الصغيرة للقواعد، هو الذي يغذي الفيروس".

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وأكمل قائلا: "إننا بحاجة إلى مجهود جماعي من قبل الجميع لمدة شهر"، مشددا على ضرورة "حماية الأشخاص البالغة أعمارهم 65 عاما وما فوق، المعرضين للخطر".
ولفتت وكالة "فرانس برس" إلى أنه كان من الممكن مشاهدة بعض المارة والسيارات في وسط مدينة مونتريال (أكبر مدن كيبيك) بعد بدء تطبيق حظر التجول مساء أمس، في حين كانت سيارات الشرطة تقوم بدوريات وتفتش عن هويات المخالفين بشكل عشوائي.


من جانبه، قال جهاز الأمن في كيبيك: "بالرغم من بعض الحوادث، نلاحظ تعاونا ممتازا من السكان في احترام حظر التجول".


جدير بالذكر أن حظر التجول يسري من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وسيستمر أربعة أسابيع، حتى الثامن من فبراير ، حيث سيتعرض من يخالف القرار لغرامات تتراوح ما بين ألف دولار، وستة آلاف دولار كندي (نحو 640 إلى 3838 يورو).


وكانت كيبيك قد سجلت 3127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، متخطية لأول مرة عتبة ثلاثة آلاف إصابة يومية، وسجلت 41 وفاة بسبب هذا الفيروس.
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في كندا 652473 حالة إصابة، وتسبب هذا الفيروس لغاية أمس، بوفاة 16833 شخصا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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