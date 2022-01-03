لبنان.. المختبرات الطبية تشهد اقبال كثيف لإجراء فحص كورونا

الوكيل الإخباري-تشهد محتلف المناطق اللبنانية إقبالا كثيفا على المختبرات الطبية لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، مع انتهاء فترة الأعياد، فيما تواصل قوى الأمن الداخلي تطبيق الإجراءات المكثفة للحد من انتشار الوباء.

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وفي السياق، قال رئيس لجنة الصحة في المجلس النيابي اللبناني النائب عاصم عراجي في تصريح صحفي اليوم الاثنين "لقد وصلنا إلى 4500 إصابة يومية، ولكن حتى اللحظة لا توجه للإقفال إلا إذا لم يعد هناك مكان بالعناية الفائقة في المستشفيات التي وصلت نسبة الإشغال فيها اليوم 80 بالمئة".



وأضاف أن لجنة كورونا ستتفق في اليومين المقبلين على تعديل فترة الحجر لمصابي كورونا.



وافاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، بأن التوجه العام حتى اللحطة هو لعدم إقفال البلد بعد تفعيل المستشفيات الميدانية لمرضى كورونا، واهمها المستشفى الميداني الإماراتي قرب مرفأ بيروت.

بترا