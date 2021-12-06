روسيا .. تأكيد إصابة شخصين وصلا من جنوب إفريقيا بسلالة أوميكرون

الوكيل الإخباري-كشفت السلطات الروسية اليوم الاثنين عن تأكيد إصابة شخصين وصلا إلى روسيا من جنوب إفريقيا بسلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

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وجاء في بيان صحفي نشرته الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك أن مريضين جاءت نتيجة خضوعهما لفحص PCR إيجابية، تم الكشف عن إصابتهما بسلالة "أوميكرون" خلال الـ 24 ساعة الأولى من مكوثهما في المرصد.



وأشارت الهيئة إلى أن إصابة الشخصين المذكورين بهذه السلالة تم تأكيدها من خلال إجراء التحليل الكامل للمتواليات الجينية لديهما من قبل المعهد المركزي للبحوث الوبائية التابع للهيئة.



روسيا اليوم

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