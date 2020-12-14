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الإثنين، 14-12-2020 04:24 م

لقاح ضد كورونا يظهر فعالية 100% لحالات الإصابة الشديدة

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الوكيل الاخباري - أعلن مطورو اللقاح الروسي "سبوتنيك V" أن فعالية اللقاح وصلت إلى نسبة 100% ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

وجاء في البيان: "فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد الحالات الشديدة من الإصابة بفيروس كورونا بلغت 100% ، ومن بين الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في المجموعة التي أعطيت دواء وهمي، تم تسجيل 20 حالة إصابة خطيرة بالمرض، بينما في المجموعة التي تلقت اللقاح، لم تكن هناك حالات خطيرة للمرض".

من جانبه قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن البيانات الجديدة حول فعالية لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" مشجعة للغاية.

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قال مدير مركز "غامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، "النتائج التي أظهرها لقاح "سبوتنيك V" خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية تجعل من الممكن القول بثقة أنه فعال للغاية وآمن تماما".


يشار إلى أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

 

سبوتنيك

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