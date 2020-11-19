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الخميس، 19-11-2020 10:30 م

مدير عام بيونتك: من الممكن بدء توزيع لقاح كورونا في كانون الأول

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام مختبر بيونتك الألماني أوغور شاهين الذي يعمل إلى جانب الأميركي فايزر لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، اليوم الخميس، أنه من الممكن حيازة ترخيص للقاح والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
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ووفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية، قال أوغور شاهين ان ثمة فرصة بأن نكون قادرين هذا العام على حيازة ترخيص في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو في الإثنين معا، موضحا أن طلب الترخيص سيودع الجمعة أمام الوكالة الأميركية للأدوية. وأضاف، انه من الممكن أن نتمكن من توزيع لقاحات في كانون الأول المقبل.

 




 

 


 

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