الثلاثاء 13-07-2021
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الثلاثاء، 13-07-2021 02:15 م

مصر تعلن الموعد المتوقع لدخول البلاد في الموجة الرابعة من جائحة كورونا

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الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إنه "من المتوقع والمحتمل أن تبدأ الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر المقبل، حال وصولها لمصر، إن حدثت".

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وأوضحت زايد، "أننا لا نعيش منفصلين عن الواقع، والوباء يعبر الحدود، وهناك الكثير من المحافظات بها صفر إصابات وصفر وفيات، جراء جائحة كورونا، وهذا دليل على انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وهناك 7 مستشفيات فقط هي التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا".


وأضافت، "نواصل الخدمة، ولدينا سعة سريرية كبيرة، وهناك 7 مستشفيات فقط للعزل حاليا، لانخفاض الإصابات بالفيروس بشكل كبير جدا، وهدفنا في هذه الفترة تلقيح أكبر عدد من المواطنين المصريين ضد فيروس كورونا، خاصة العاملين في القطاع الصحي وكبار السن".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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