الصحة المصرية: نستعد لتصنيع لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا

الوكيل الإخباري - أكدت مستشارة وزير الصحة للأبحاث في مصر، الدكتورة، نهى عاصم أنه يجري حاليا الاتفاق على تصنيع اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا بمصر.

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وأوضحت في تصريحات صحافية ، أنه خلال شهر أغسطس المقبل ستكون هناك تغطية كبيرة لأنواع عديدة من اللقاحات للعديد من دول العالم.



وأكدت الدكتورة عاصم، أن انطلاق موجة الإصابات بفيروس كورونا من أوروبا ساعد وزارة الصحة والجهات المساعدة لها في كيفية التعامل معها من خلال مشاهدة التجربة ونقل خبراتها من تلك البلاد.



وأضافت أن العامل الوحيد للسيطرة على تلك الوباءات الفيروسية هو توفر لقاحات آمنة وفعالة، مشيرة إلى أن مصر تلاحق كورونا بالعديد من أنواع اللقاحات التي توفرها للمواطنين.

المصدر : روسيا اليوم