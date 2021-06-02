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الأربعاء، 02-06-2021 09:10 ص

مصر : نعمل على 3 لقاحات محلية ضد كورونا

مصر


الوكيل الإخباري - كشف وزير التعليم العالي المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، أنه جارٍ العمل على 3 لقاحات مصرية محلية الصنع ضد فيروس كورونا المستجد.

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وقال وزير التعليم العالي خلال تصريحات لتلفزيون "المحور" المصري،أمس الثلاثاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تواصل مع العلماء منذ بداية جائحة كورونا، وطالبهم بأن يكون لنا دور في مواجهتها".


وأشار إلى أنه منذ ذلك التاريخ تواصلت القيادة المصرية مع المراكز البحثية المصرية وعلى رأسها المجمع القومي للبحوث وتم تشكيل لجنة يوم 2 أبريل/نيسان العام الماضي من العلماء في مجال الفيروسات واللقاحات، وتقدم تحالف من المراكز الجامعية البحثية ووزارة الزراعة والقوات المسلحة، وقام هذا التحالف بصنع لقاح".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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