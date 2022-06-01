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الأربعاء، 01-06-2022 06:37 م

مليونا بريطاني يعانون من الأعراض طويلة المدى لكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن مكتب الاحصاء الوطني البريطاني أن مليوني شخص في بريطانيا يعانون من الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا.

ووفقاً لما صدر عن المكتب الحكومي، اليوم الأربعاء، فإن حوالي 1 .3% من البريطانيين يعانون من أعراض استمرت لأكثر من أربعة أسابيع بعد الاصابة بفيروس كورونا، مضيفاً أن 376 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا في بداية الجائحة وأن الأعراض عليهم استمرت لما لا يقل عن عامين، بينما قال 826 ألف شخص إنهم أصيبوا بأعراض استمرت لما لا يقل عن عام.

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