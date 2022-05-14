السبت 14-05-2022
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السبت، 14-05-2022 06:55 ص

إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة النيوزيلندية ثبوت إصابة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بفيروس كورونا، وأنه يتوجب عليها البقاء في عزلة حتى صباح 21 مايو الجاري.

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وكتبت أرديرن، اليوم السبت، على صفحتها في "إنستغرام": "على الرغم من بذل قصارى جهدي، لسوء الحظ، انضممت إلى بقية أفراد عائلتي وثبتت إصابتي بفيروس كورونا".


وفي وقت سابق تم اكتشاف فيروس كورونا في ابنتها وزوجها، وكانت أرديرن معزولة منذ 8 مايو.


وبحسب منشور على الموقع الإلكتروني للحكومة النيوزيلندية فقد ظهرت أعراض المرض على أرديرن مساء يوم أمس الجمعة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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