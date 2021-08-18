الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

دعوة لتطعيم طلبة المدارس للحد من انتشار كورونا

روسيا.. وفاة ثلاثة من مصابي انفجار يامال

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين- أسماء

الحكومة : سيتم رفع جميع أنواع الحظر بداية شهر أيلول

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من رام الله

أسعار الذهب الأربعاء 18/8/2021

استقرار أسعار النفط عالميا

وفيات الأربعاء 18/8/2021

الأراضي والمساحة تحيل قضية إلى المدعي العام بعد شكوى وردت برنامج الوكيل

شرطي يقتل زميلا له لسبب غريب في مصر

الأربعاء، 18-08-2021 08:34 ص

منظمة الصحة العالمية: كوريا الشمالية خالية من كورونا

كورويا


الوكيل الإخباري - كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية لغاية الآن".

اضافة اعلان


وأظهر التقرير أن كوريا الشمالية أجرت الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا على 639 ساكنا في الفترة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس، لكن كانت نتائج اختبارات جميعهم سلبية، ما يرفع العدد التراكمي للخاضعين لاختبارات كورونا إلى 35947، دون الإبلاغ عن أي مصاب حتى الآن.


في سياق متصل، كان من المفترض أن تتلقى كوريا الشمالية 1992000 جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا عبر نظام شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المشترك الدولي "كوفاكس"، في حين أن إمدادات اللقاحات لم تبدأ بعد.


تجدر الإشارة إلى أن لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي منحت مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إعفاء مشروع الدعم الصحي لكوريا الشمالية من العقوبات لمدة سنة إضافية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 4

خبير روسي يحدد متى سيصبح كورونا مرضا موسميا

w1280-p16x9-2020-07-30T232753Z_1930943687_RC2Z3I96N7J3_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-MEXICO

المكسيك ..877 وفاة جديدة بكورونا

611c565a4c59b747be7f6880

5 وفيات و112 إصابة جديدة بكورونا في مصر

611bfa8342360423da646449

123 وفاة جديدة بكورونا في المغرب

1402b491-b70c-4d26-bd7c-c7402c882978_16x9_1200x676

اليمن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

d

روسيا تعلن عن لقاح خامس ضد كورونا

أخبار متعلقة
من

منظمة الصحة العالمية تحذر من الإصابة بكورونا بعد تلقي المطعوم

منظمةةة

الصحة العالمية: ارتفاع عدد الدول التي سجل فيها متحور دلتا

منظمةةة

الصحة العالمية تسجل تحسنا طفيفا للوضع الوبائي في تونس

منظمةةة

الصحة العالمية تحذر من متحور دلتا

اندونيسا

منظمة الصحة العالمية تحث إندونيسيا على تشديد قيود مكافحة كورونا

5

وفيات كورونا عالميا تكسر حاجز 4.1 مليون