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الأربعاء، 01-09-2021 10:42 م

مو كورونا.. تفاصيل المتحور الأخطر من الفيروس

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الوكيل الإخباري - متحور جديد من فيروس كورونا يظهر حول العالم، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من أن اللقاحات الحالية "لا تؤثر" عليه.

وتراقب منظمة الصحة العالمية متحورا جديدا من فيروس كورونا يسمى "مو"، والذي تقول الوكالة إنه يحتوي على طفرات لديها القدرة على التهرب من المناعة التي توفرها عدوى أو تطعيم سابق لكوفيد-19.

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وقالت منظمة الصحة الدولية في تقريرها الأسبوعي عن فيروس كوفيد-19 الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن مو، المعروف أيضا باسم "B.1.621 " أُضيف إلى قائمة منظمة الصحة العالمية للمتحورات "ذات الأهمية" في 30 أغسطس.


وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور يحتوي على طفرات جينية لا تتأثر باللقاحات الحالية أو المناعة الطبيعية.

 

وتحتاج السلالة "مو" إلى مزيد من الدراسة لتأكيد ما إذا كانت ستثبت أنها أكثر معدية أو أكثر فتكا أو أكثر مقاومة للقاحات والعلاجات الحالية.


وكتبت منظمة الصحة العالمية في تقريرها يوم الثلاثاء أن مو "لديه مجموعة من الطفرات التي تشير إلى الخصائص المحتملة للهروب المناعي".


وأضافت أن "البيانات الأولية المقدمة إلى مجموعة عمل تطور الفيروسات تظهر انخفاضا في قدرة تحييد أمصال النقاهة واللقاح، مماثلة لتلك التي شوهدت لمتحور بيتا، ولكن هذا يحتاج إلى تأكيد من خلال مزيد من الدراسات".


وتراقب المنظمة أربعة متغيرات "مثيرة للقلق" حاليا، وهي دلتا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، والأكثر انتشارا اليوم في الولايات المتحدة، وألفا الذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة، وبيتا الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، وغاما الذي اكتشف في البرازيل.

 

سكاي نيوز 

 

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