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الثلاثاء، 17-08-2021 02:20 م

الصحة العالمية: مخاوف من ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة

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الوكيل الإخباري - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن عدم توفر الاختبارات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا في دول العالم كافة، أدى إلى تفاقم انتشاره وإغراق الأنظمة الصحية المحلية، وأن العالم لا يزال في المرحلة الحادة من الجائحة.

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وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته مساء أمس الاثنين، أن عدد الإصابات بكورونا التي تم الإبلاغ عنها حول العالم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، أكثر من الحالات التي سجلت خلال العام الماضي بأكمله. 


واضافت انها أطلقت نداء عاجلا لتوفير 7.7 مليار دولار أميركي في غضون أربعة أشهر، لوقف موجة الإصابة بالمتغيرات الخطرة لإنقاذ البشرية من هذا الوباء. 


وأشارت إلى وجود 4 متحورات لفيروس كورونا مسيطرة ومثيرة للقلق، بالإضافة الى وجود مخاوف من ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة.

 

بترا


 




 

 


 

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