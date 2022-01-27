الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

التنمية: إخلاء 48 أسرة و5 أشخاص منذ بداية المنخفض الجوي

إقليم البترا تعاملت مع زوار انقطعت بهم السبل بسبب تراكم الثلوج

العلماء يحذرون من خطر محتمل للفيروس التاجي المكتشف في جنوب إفريقيا

دفاع مدني البلقاء يتعامل مع 182 حالة إسعاف خلال المنخفض

الكهرباء الوطنية: الاحمال الكهربائية تسجل 3810 ميغاواط

سقوط عمود كهرباء في حي نزال بسبب الثلوج

مفوضية اللاجئين: الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين تسير بشكل اعتيادي

مواطن يناشد بنقله إلى المستشفى في عين الباشا

مدير الامن العام: نناشد المواطنين بعدم الخروج

الأرصاد: فرصة لتساقط الثلوج مجددا في هذه المناطق

الخميس، 27-01-2022 09:07 ص

موديرنا تبدأ تجارب سريرية على لقاح خاص بمتحور أوميكرون

61f228484c59b74131419152


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" أنها ستباشر إجراء تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة مصممة خصيصا لمكافحة متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

وذكرت الشركة في بيان أنه "سيشارك في التجارب 600 شخص بالغ تلقى نصفهم جرعتين من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد منذ ستة أشهر على الأقل، في حين تلقى النصف الآخر جرعتين بالإضافة إلى جرعة معززة"، مبينة أنها "تهدف من خلال هذه التجارب الى تقييم الجرعة المعززة الخاصة بأوميكرون لإعطائها كجرعة ثالثة أو رابعة".

كما كشفت الشركة أيضا عن نتائج فعالية الجرعة التي سبق الترخيص لها ضد "أوميكرون"، وقالت إنه "بعد مرور ستة أشهر على إعطاء الجرعة المعززة، انخفض مستوى الأجسام المضادة ستة أضعاف مقارنة بذروتها بعد 29 يوما من إعطائها، لكنها بقيت قابلة للاكتشاف عند جميع المشاركين في التجارب"

وتم التوصل الى هذه النتائج من خلال دراسة عينات دم 20 شخصا تلقوا جرعة معززة بمقدار 50 ميكروغراما، أي نصف كمية الجرعتين الأوليين.

وقال ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" في البيان "نشعر بالاطمئنان لاستمرار وجود الأجسام المضادة ضد أوميكرون بعد ستة أشهر من الجرعة المعززة الحالية".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-4-3-1200x675

السعودية.. غرامة وسجن وإبعاد عقوبة مخالفي الحجر الصحي

61f22f7f4236041a5a688bbb

العلماء يحذرون من خطر محتمل للفيروس التاجي المكتشف في جنوب إفريقيا

61f2598a4c59b720542cc971

بقفزة قياسية أخرى.. قرابة 89 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

61f267734236041a5a688c25

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في السعودية

61f26851423604617e700a42

إنجلترا تعود إلى الخطة أ وترفع كل قيود كورونا

61f24f374236041a5a688be9

ما الذي نعرفه حتى الآن عن النسخة الخفية من أوميكرون؟

أخبار متعلقة
40e2cd44-a4bd-4ccc-84a7-df6b01def93b_16x9_1200x676

ثلثا مرضى أوميكرون أصيبوا بكورونا سابقاً.. دراسة صادمة

61e7d80c4c59b76e82598b2e

عالم وبائيات إيطالي يحذر: نحن أمام خطر ظهور متحور أكثر قوة من أوميكرون

61e51d60423604407e3ff004

سلطات ماليزيا تناشد السكان عدم تعريض أنفسهم لكورونا عمدا

61e2d9b74236044e5d702efb

أوميكرون يصل بكين

55686299_403

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 320 مليوناً ودول تسجل أرقاما قياسية

61dfb2cd42360436a821b307

إلى كم شخص ينتقل أوميكرون بعطسة واحدة؟