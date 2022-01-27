الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

آخر تطورات المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة

الدوريات الخارجية لـ الوكيل : طرق مغلقة بالكامل بسبب تراكم الثلوج - اسماء

المملكة تكتسي بالأبيض .. والثلوج تتصدر تويتر

بسبب الثلوج .. إغلاق طريق غريسا القديمة القاعدة باتجاه بلعما

انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في عمان بسبب الثلوج

الأرصاد الجوية: سماكة الثلوج في منطقة رأس منيف 10 سم

ميستو: حركة الطائرات في مطار الملكة علياء تسير بشكل اعتيادي

الامن العام : مئات المركبات علقت في الثلوج

عشرات المركبات عالقة على طريق المطار بسبب تراكم الثلوج وتعيق عمل آليات الأشغال - فيديو

الخميس، 27-01-2022 06:32 ص

الصحة العالمية توضح حول نسبة الوفيات عالميا جراء كورونا

منظمة الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الأدوية الأميركية موديرنا، الأربعاء، أنها ستباشر إجراء تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة مصممة خصيصا لمكافحة المتحور أوميكرون، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ارتفع بنسبة 5%، وإن معدل الزيادة يبدو أنه يتباطأ، فيما الوفيات جراء الفيروس تبدو مستقرة.

اضافة اعلان


وسيشارك في التجارب 600 شخص بالغ تلقى نصفهم جرعتين من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد منذ ستة أشهر على الأقل، في حين تلقى النصف الآخر جرعتين بالإضافة إلى جرعة معززة سبق وأن نالت موديرنا ترخيصا بها، وفق بيان للشركة.
وتهدف موديرنا من خلال هذه التجارب الى تقييم الجرعة المعززة الخاصة بأوميكرون لاعطائها كجرعة ثالثة أو رابعة.


كما كشفت الشركة أيضا في بيانها عن نتائج فعالية الجرعة التي سبق الترخيص لها ضد أوميكرون.


وقالت إنه بعد مرور ستة أشهر على إعطاء الجرعة المعززة، انخفض مستوى الأجسام المضادة ستة أضعاف مقارنة بذروتها بعد 29 يوما من إعطائها، لكنها بقيت قابلة للاكتشاف عند جميع المشاركين في التجارب.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مصر ٢

مصر تسجل 29 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

12022201237157806380

دولة عربية تمدد حظر التجول أسبوعين لمكافحة كورونا

61f11b0b4236042cdb558ed7

كم يبقى متحور أوميكرون على اليدين؟

12022259343170582517

كندا تسجل 191 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

61f1441e42360402170980cd

دراسة توضح كيفية الحصول على مناعة فائقة ضد كورونا

61f10f7c42360462e76cf7af

ارتفاع في عدد إصابات فيروس كورونا في بكين قبل دورة الأولمبياد الشتوية

أخبار متعلقة
download

الصحة العالمية تعرب عن قلقها من ارتفاع الإصابات بأوميكرون

فايزر

خبر سار من فايزر حول متحور أوميكرون

173-221145-moderna-corona-technology-against-influenza_700x400

موديرنا: لقاح من جرعة واحدة لكورونا والإنفلونزا بهذا الموعد !

كورونااااا

الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر من تصنيف متحور أوميكرون على أنه معتدل

135-152741-omicron-symptoms-world-health_700x400

الصحة العالمية: المستشفيات تعاني بسبب انتشار "أوميكرون".. والإصابة به ليست "خفيفة"