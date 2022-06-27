الإثنين 27-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

احتـراق 4 بـاصـات في حريق خلف مصانع البا هاوس بعمان

إصدار بطاقات تأمين صحي عسكري خاصة بالمصابين العسكريين

ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني - صور

أيهما أفضل التصدق بثمن الأضحية أم ذبحها؟.. الإفتاء تُجيب

الصفدي يلتقي مسؤولة في وزارة الخارجية البريطانية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى السرحان والدلابيح وزيتون

الاحتلال يهدم بركة زراعية في بيرزيت

مباحثات بين الملكية للافلام ونقابة الفنانين الأردنيين لرفع سوية الدراما الاردنية

مستوطنون يضعون مرافق تنزه عند نبع خلة خضر في الأغوار الشمالية

1.450 مليون عداد كهرباء منزلي مُسجّل على التعرفة المدعومة

الإثنين، 27-06-2022 03:32 م

نيوزيلندا تعلن عن جرعة معززة ثانية لكبار السن

1-1473253


الوكيل الإخباري - قالت نائبة وزير الصحة والمسؤولة عن جهود مكافحة كورونا في نيوزيلندا، عائشة فيرال، إن جرعة معززة ثانية من لقاحات كورونا ستكون متاحة اعتباراً من 28 يونيو (حزيران) للنيوزيلنديين الأكبر سناً ومجموعات أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن فيرال القول إن الجرعة المعززة الثانية ستكون متاحة للجميع فوق سن 50 عاماً ويوصى بها لأي شخص يزيد عمره عن 65 عاماً، وكذلك الماوري وشعوب المحيط الهادئ الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الشديد.

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة أندرو ليتل إن الحكومة تكثف فرص الحصول على لقاحات الأنفلونزا وجرعات كورونا المعززة، لتلك المجموعات من الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات بأعداد متزايدة.

ويعني توسيع نطاق الفئة المؤهلة أن 800 ألف نيوزيلندي إضافي بإمكانهم الحصول على لقاحات الأنفلونزا اعتباراً من أول يوليو (تموز).

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WonoK

الصحة الفلسطينية: 1350 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

1d2d946b-c6a1-4ec0-b68b-dc93a4a6692c

فايزر تكشف مفاجأة بشأن لقاحات أوميكرون

xc1

صداع كورونا ظاهرة اجتاحت المراهقين

1633344608_430_91558_b2a5a7f7888640428d9540eb4c396248-770x435

لبنان يواجه موجة جديدة من كورونا

corona

دراسة جديدة تكشف عدد الذين أنقذهم التطعيم ضد فيروس كورونا

_116662064_d542ddd8-c53e-445a-93b3-ae2b5a24378e

أنماط نوم مضطربة قد تدل على الإصابة بـ كوفيد طويل الأمد

أخبار متعلقة
212802

وزير الصحة الأمريكي يصاب بكورونا مرتين في أقل من شهر

127-165057-corona-china-capital-beijing_700x400

الصين تعلن عن تفشي شرس لفيروس كورونا في بكين

2-96

روسيا: الحديث عن انتهاء وباء كورونا سابق لأوانه

_116735053__116089189_vaccine

14 مليون إيراني لم يتلقوا لقاح كورونا

2022-637899698646024905-602

المغرب.. وفاة واحدة و438 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

thumbs_b_c_afd65ba102a33c50ef864c61d86d6529

موسكو: إيطاليا نسيت المساعدات الروسية لها في جائحة كورونا