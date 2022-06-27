نيوزيلندا تعلن عن جرعة معززة ثانية لكبار السن

الوكيل الإخباري - قالت نائبة وزير الصحة والمسؤولة عن جهود مكافحة كورونا في نيوزيلندا، عائشة فيرال، إن جرعة معززة ثانية من لقاحات كورونا ستكون متاحة اعتباراً من 28 يونيو (حزيران) للنيوزيلنديين الأكبر سناً ومجموعات أخرى.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن فيرال القول إن الجرعة المعززة الثانية ستكون متاحة للجميع فوق سن 50 عاماً ويوصى بها لأي شخص يزيد عمره عن 65 عاماً، وكذلك الماوري وشعوب المحيط الهادئ الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الشديد.



وفي سياق متصل، قال وزير الصحة أندرو ليتل إن الحكومة تكثف فرص الحصول على لقاحات الأنفلونزا وجرعات كورونا المعززة، لتلك المجموعات من الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات بأعداد متزايدة.



ويعني توسيع نطاق الفئة المؤهلة أن 800 ألف نيوزيلندي إضافي بإمكانهم الحصول على لقاحات الأنفلونزا اعتباراً من أول يوليو (تموز).

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