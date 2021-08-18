وزارة الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي يزداد سوءا

الوكيل الاخباري- قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية، نجي نزال "إن الوضع الوبائي في فلسطين يزداد سوءا وهناك ازدياد في أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفيات".

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وأوضح نزال، في بيان اليوم الأربعاء، أن "هناك انخفاضا في أعداد الإصابات والدخول للمستشفيات خلال الفترة الماضية، ولكن الوضع الآن يزداد سوءا، وكنا متوقعين هذا الأمر من بداية دخول "متحور دلتا" إلى فلسطين".



وأكد أن الوزارة قامت بالتجهيزات اللازمة ومراكزها على كافة الجهوزية لاستقبال الحالات، مشددا على ضرورة تلقي اللقاحات "كونها تخفف أعراض المرض وتحمي المريض من دخول العناية المكثفة".

المصدر: روسيا اليوم