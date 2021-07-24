وفاة و 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل وفاة و 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و73 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت وزير الصحة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 8، سلفيت 1، بيت لحم 5، الخليل 3، طولكرم 4، رام الله والبيرة 4، قطاع غزة 38".



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 11، الخليل 2، رام الله والبيرة 4، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 55".



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزير الصحة إلى وجود 12 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 13 مريضا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 572,344 بينهم 403,313 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وفا