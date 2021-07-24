السبت 24-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية يعلن اجراءات جديدة للعودة الى المدارس

تحذير من تكرار التجربة التونسية بالاردن

تخفيض سن التطعيم ضد كورونا في الأردن لـ 12 عاماً

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الصحة العالمية تحشد الجهود للتصدي لحوادث الغرق

أعضاء في الكونغرس الأمريكي: نحترم ونثق بآراء الملك ونصائحه

العمل: 566 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالبروتوكولات وبأمر الدفاع 26

النجار يتفقد الواقع المائي وإجراءات تحسين التزويد في الكرك

الكسبي: مشروع مرج الحمام سيكون له أثر كبير على حركة السير في العاصمة

الطباع: الزيارة الملكية لواشنطن ستؤثر ايجاباً على الاقتصاد الوطني

السبت، 24-07-2021 01:17 م

وفاة و 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

ف


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل وفاة و 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و73 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان


وأوضحت وزير الصحة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 8، سلفيت 1، بيت لحم 5، الخليل 3، طولكرم 4، رام الله والبيرة 4، قطاع غزة 38".


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 11، الخليل 2، رام الله والبيرة 4، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 55".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت وزير الصحة إلى وجود 12 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 13 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 572,344 بينهم 403,313 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60fbef8c4236042472790b93

لقاحات أمريكية للعراقيين كدعم استراتيجي

Community_health_worker_gives_a_vaccination_in_Odisha_state,_India_(8380317750)

الهند تخطط لإطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد كورونا بحلول سبتمبر القادم

image

فرنسا واليابان تطالبان بتوزيع لقاحات كورونا بشكل عادل في العالم

5ffd7cfc4236044d2923b4d4

ماليزيا تسجل أعلى حصيلة للإصابات اليومية بكورونا منذ بداية الجائحة

5fe0350c42360451d413b651

منظمة الصحة العالمية: الجهات الفقهية قضت بجواز اللقاحات شرعاً

main_image5e7ee5b6c5415

مستشفى حمزة يسجل 1600 مواطن اليوم للتطعيم ضد كورونا

أخبار متعلقة
a513eb45-bcc8-4eab-a371-9da499d947e8

3 وفيات و59 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

0d7f750a-06e5-4132-a386-4d2d35d45b45

وفاتان و115 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

7202118141322294052739

دول عربية وأجنبية تلبي نداء استغاثة تونسي لسد عجز الأكسجين

60f3fcf54c59b74f7c67f6fe

وضع كافة المؤسسات الصحية في تونس على عاتق الدولة لمجابهة كورونا

thumbs_b_c_a02ce08968740cae7b3e163b335537eb (1)

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

وفيات

5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين