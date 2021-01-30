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السبت، 30-01-2021 04:54 م

341 حالة إصابة جديدة

وزارة الصحة القطرية: الوضع مقلق

قطر
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، أنها رصدت مؤخرا زيادة تدريجية في عدد الحالات المسجلة يوميا للإصابة بـ"كوفيد – 19"، محذرة من أن "الأمر يدعو للقلق".

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ونشرت على "تويتر" دليلا مصورا يوضح التدابير الوقائية التي يجب اتباعها.

وشددت الوزارة على اتباع التدابير الاحترازية أكثر من أي وقت مضى، مضيفة، أنه "من المهم للغاية حاليا وأكثر من أي وقت مضى، أن يلتزم جميع أفراد المجتمع بالتدابير الوقائية".

 

يشار إلى أن الوزارة أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل 341 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، من بينها 320 إصابة محلية، و21 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، بالإضافة إلى شفاء 142 حالة من الفيروس.


وسجلت قطر إجمالي إصابات بلغ 150984 إصابة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات بلغ 248 وفاة.

المصدر: روسيا اليوم 

 

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