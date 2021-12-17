وفاة أكبر معمر في فرنسا بكورونا

الوكيل الإخباري - توفي مارسيل ميس المعمر الأكبر سنا في فرنسا عن عمر ناهز الـ112 عاما يوم الأربعاء في مستشفى مدينة فيين بعد صراع مع كوفيد-19، حسب ابنته الوحيدة نيكول بوارون.

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وقالت بوارون لوكالة "أ ف ب": "كان والدي يعيش في منزله، لكنه أصيب بكوفيد-19 وساء وضعه وأخضع للتنفس الصناعي.. فعلوا المستحيل لكنه فارق الحياة عن عمر ناهز الـ112 عاما".



وأشارت بوارون إلى أنه "أمضى حياته سعيدا لأنه عاش في منزله.. وكان بكامل قدراته العقلية، كان يعيش وحيدا لكنه كان يحظى برعاية جيدة بمساعدة فرق الرعاية المنزلية".



وأصبح المسعف السابق الذي عاصر الحربين العالميتين أرملا منذ 1998، ووفق ابنته، كان ضعيف السمع وشبه أعمى.



وروت بوارون أن والدها "عمل كثيرا" و"سافر قليلا"، وكان يحب لعبة الـ"سكرابل" ولا يمارس الرياضة، بل يمشي قليلا ويمارس لعبة الكرة الحديدية، مشيرة إلى أنه كان "رجلا منعزلا بعض الشيء لكنه يحب العائلة".

روسيا اليوم