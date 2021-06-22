وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاة، و204 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و220 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في مدينة نابلس.



وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (8)، الخليل (2)، قطاع غزة (194)، لافتة إلى أجراء 2789 فحصا.



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (10)، جنين (3)، طولكرم (2)، رام الله والبيرة (2)، بيت لحم (3)، قطاع غزة (200)، مشيرة إلى ان نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت إلى وجود 6 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 12 مصابا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 461,162، بينهم 296,812 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا