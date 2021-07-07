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الأربعاء، 07-07-2021 02:47 م

89 إصابة

وفاة واحدة بكورونا في فلسطين

وفاة
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و192 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، عن تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 11، طولكرم 2، الخليل 2، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 73".


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 3، رام الله والبيرة 1، نابلس 15، قطاع غزة 173".


وبين أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت  الكيلة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  11 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة  531,648 بينهم 382,436 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

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