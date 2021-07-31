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السبت، 31-07-2021 11:01 ص

ولاية أمريكية تشهد تفشي كوفيد-19 لدى أشخاص تلقوا اللقاح

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الوكيل الاخباري - أعلن المركز الأمريكي للحد من الأمراض والوقاية منها، الجمعة، تفشي مرض فيروس كورونا المستجد لدى أشخاص تلقوا اللقاح في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

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وأشار التقرير إلى أن بين الأشخاص المصابين، تم تشخيص لدى معظمهم سلالة كوفيد-19 "دلتا" المعروفة أيضاً بالسلالة الهندية. 

وأضاف التقرير أن "حوالي ثلاثة أرباع، أي 346 حالة، هم أشخاص تلقوا اللقاح بشكل كامل".

وجاء في تقرير المركز أنه في تموز/يوليو، في إحدى المدن الصغيرة في الولاية، جرت عدة فعاليات ذات مشاركة واسعة للناس، وبعدها تم كشف 469 حالة إصابة بفيروس كورونا. ويربط الخبراء هذه الفعاليات بهذه حادثة التفشي.

وفي وقت سابق، يوم الجمعة، قالت منظمة الصحة العالمية، إن نسخة "دلتا" من فيروس "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، هي تحذير للعالم من أجل التحرك لقمع الوباء بسرعة قبل أن يتحول مرة أخرى إلى شيء أسوأ.

واكتشف المتغير شديد العدوى لأول مرة في الهند، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ظهر الآن في 132 منطقة، وهو مسؤول جزئيا عن زيادة بنسبة 80% في وفيات فيروس كورونا في أفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية. 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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