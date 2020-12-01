16وفاة و2536 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 16 حالة وفاة و2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، و1032 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية.

وقالت الكيلة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77.3بالمئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.9بالمئة، ونسبة الوفيات 0.8بالمئة من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة الى أن عدد الاصابات الكلي في فلسطين بلغ 98850مصابا، وعدد الوفيات 822.



