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الأحد، 28-03-2021 02:07 م

1714 إصابة

24 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

وفا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 24 وفاة و1714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1664 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي، نابلس (2)، جنين (3)، طولكرم (4)، قلقيلية (1)، بيت لحم (3)، الخليل (6)، ضواحي القدس (1)، رام الله والبيرة (1)، أريحا والأغوار (2)، قطاع غزة (1).

وأضافت ان الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (217)، سلفيت (38)، جنين (179)، طولكرم (88)، قلقيلية (53)، طوباس (10)، بيت لحم (41)، الخليل (109)، ضواحي القدس (19)، رام الله والبيرة (100)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (857)، لافتة إلى أنه تم إجراء 7251 فحصا.

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (191)، سلفيت (75)، جنين (166)، طولكرم (119)، قلقيلية (156)، طوباس (42)، بيت لحم (149)، الخليل (386)، ضواحي القدس (81)، رام الله والبيرة (163)، أريحا والأغوار (13)، قطاع غزة (123).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت، إلى وجود 207 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة الغربية 682 مريضا.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أكدت الكيلة أن عددهم الإجمالي بلغ في الضفة الغربية وقطاع غزة 65098، بينهم 7048 تلقوا الجرعتين.

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المصدر : وفا 

 

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