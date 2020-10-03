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السبت، 03-10-2020 09:53 ص

تراوحت اعمارهم بين (40-60) عاما

6 وفيات جديدة بكورونا في المملكة

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توضيحية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - كشف مدير المركز الوطني للطب الشرعي، الدكتور عدنان عباس بأن المملكة شهدت (6) وفيات بفيروس كورونا ، بعد الموجز الصحفي يوم أمس الجمعة .

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ولفت عباس لـ"الوكيل الإخباري" ، أن أعمار المتوفين ،تراوحت بين الـ(40 -60) عاما، منوها أنه لا يعلم بالسيرة المرضية لكلّ واحد من المتوفين .

 

وأشار ، أن (4) ذكور وسيدتين ، توفوا جراء الفيروس ، حتى صباح السبت، منوها أنه لم يتم تحديد مناطق هؤلاء المتوفين.

 

ومن جهته أكد مدير مستشفى الأمير حمزة ، الدكتور ماجد نصير ، أن عدد المتوفين في المستشفى بلغ (5) ، من ضمن (6) وفيات التي تم الإعلان عنها من قبل المركز الوطني للطب الشرعي ، وذلك بعد الموجز الصحفي أمس الجمعة حتى صباح السبت .

 

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