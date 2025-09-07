أجمل أنواع الرموش الاصطناعية لإطلالة ساحرة

الوكيل الإخباري- الرموش الاصطناعية تضيف عمقًا وجاذبية للعيون، لكن اختيار النوع المناسب يعتمد على المظهر الذي ترغبين به: طبيعي؟ جريء؟ أو مزيج بينهما؟

🔹 Lilly Lashes

رموش نصفية 3D، سهلة التركيب، كثيفة وملفتة — مثالية للمناسبات والسهرات.

🔹 Lashify

نظام احترافي يُلصق شرائح صغيرة من الرموش، يمنحك مظهرًا متكاملًا وطبيعيًا.

🔹 Sephora Collection

مثالية للمبتدئات، بتصاميم مرنة وسهلة التعديل تناسب جميع أشكال العيون.

🔹 MAC 33 Lash

رموش خفيفة الوزن وأنيقة، تمنحكِ إطلالة طبيعية بدون انزعاج.

🔹 Ardell Demi Wispies

الخيار الأول لخبراء التجميل — بأسعار مناسبة وتوفّر واسع بالأشكال والكثافات.



✨ اختاري الرموش التي تناسبك من حيث الراحة، الكثافة، وطبيعة المناسبة، لتبرزي جمال عينيك بأناقة.