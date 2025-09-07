الأحد 2025-09-07 02:15 م
 

أجمل أنواع الرموش الاصطناعية لإطلالة ساحرة

2
تعبيرية
 
الأحد، 07-09-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري-   الرموش الاصطناعية تضيف عمقًا وجاذبية للعيون، لكن اختيار النوع المناسب يعتمد على المظهر الذي ترغبين به: طبيعي؟ جريء؟ أو مزيج بينهما؟

اضافة اعلان


🔹 Lilly Lashes
رموش نصفية 3D، سهلة التركيب، كثيفة وملفتة — مثالية للمناسبات والسهرات.
🔹 Lashify
نظام احترافي يُلصق شرائح صغيرة من الرموش، يمنحك مظهرًا متكاملًا وطبيعيًا.
🔹 Sephora Collection
مثالية للمبتدئات، بتصاميم مرنة وسهلة التعديل تناسب جميع أشكال العيون.
🔹 MAC 33 Lash
رموش خفيفة الوزن وأنيقة، تمنحكِ إطلالة طبيعية بدون انزعاج.
🔹 Ardell Demi Wispies
الخيار الأول لخبراء التجميل — بأسعار مناسبة وتوفّر واسع بالأشكال والكثافات.

✨ اختاري الرموش التي تناسبك من حيث الراحة، الكثافة، وطبيعة المناسبة، لتبرزي جمال عينيك بأناقة.

 

فوشيا 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من جمعية فكر للتنمية الثقافية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك راية ثابتة لقضايا الحق والإنسانية

ط

المرأة والجمال 6 نصائح مفيدة للبشرة التي تعاني من الوردية

ؤيثس

المرأة والجمال القناع المنقّي: علاج مثالي يُخلّص البشرة من الشوائب

مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش

أخبار محلية لجنة السلامة العامة تزيل 30 اعتداء على الأرصفة والشوارع في جرش

نتنياهو

فلسطين نتنياهو: نوسع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة

غزة

فلسطين صحة غزة: نقص الإمكانيات يمنعنا من الكشف عن الأوبئة المتفشية

ارشيفية

عربي ودولي رصد 3 مسيرات أطلقت من اليمن باتجاه "إسرائيل"

54

المرأة والجمال أفضل كونسيلر للبشرة بعد الأربعين.. وكيفية استخدامه دون تجاعيد



 
 





الأكثر مشاهدة