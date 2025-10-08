5 مقشرات تناسب جميع أنواع البشرة

للبشرة الدهنية والمختلطة:
مقشر Paula’s Choice 2% BHA يحتوي على حمض الساليسيليك الذي ينظف المسام ويقلل اللمعان، ويُستخدم يوميًا بلطف للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.
للبشرة المعرضة للشوائب:
مقشر Neutrogena Fresh & Clear بمستخلص الغريب فروت الوردي ينقي المسام ويزيل الدهون الزائدة، مناسب للاستخدام اليومي خاصة للبشرة الشابة.
للبشرة الباهتة:
مقشر Elemis Pro-Collagen Glow Boost يمنح إشراقة فورية وينعم البشرة، مثالي لإضافة الحيوية قبل المناسبات أو ضمن الروتين اليومي.
للبشرة الحساسة:
قناع Sisley Exfoliating Enzyme Mask يعتمد على إنزيمات تذيب الخلايا الميتة بلطف دون تهيج، ويوفر نتائج سريعة وآمنة في دقيقة واحدة.
للبشرة العادية إلى المختلطة:
غسول SkinMedica AHA/BHA Exfoliating Cleanser يجمع بين أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي لتقشير لطيف، وتوحيد لون البشرة، والحفاظ على ترطيبها.
-
أخبار متعلقة
-
ألوان أحمر الشفاه تعيد الدفء لمكياج الخريف
-
درجات غنية وهادئة تزيّن الأظافر في خريف 2025
-
5 تسريحات لإخفاء الشعر الخفيف مستوحاة من نجمات هوليوود
-
لشفاه وردية وناعمة: 3 وصفات طبيعية فعالة للتقشير والترطيب
-
7 وصفات غير تقليديّة تُحافظ على شباب البشرة
-
وصفات طبيعية لتوحيد لون البشرة واستعادة إشراقتها
-
أفضل نوع لأحمر الخدود حسب بشرتك: بودرة أم كريمي أم سائل؟
-
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة الذقن الداكنة