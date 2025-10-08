5 مقشرات تناسب جميع أنواع البشرة

الوكيل الإخباري- التقشير خطوة أساسية للحفاظ على نضارة البشرة وصفاء ملمسها من خلال إزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام بعمق. ومع تعدد أنواع البشرة، يتوفر في السوق مقشرات مخصصة لكل نوع تلبي احتياجات مختلفة:

للبشرة الدهنية والمختلطة:

مقشر Paula’s Choice 2% BHA يحتوي على حمض الساليسيليك الذي ينظف المسام ويقلل اللمعان، ويُستخدم يوميًا بلطف للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.



للبشرة المعرضة للشوائب:

مقشر Neutrogena Fresh & Clear بمستخلص الغريب فروت الوردي ينقي المسام ويزيل الدهون الزائدة، مناسب للاستخدام اليومي خاصة للبشرة الشابة.



للبشرة الباهتة:

مقشر Elemis Pro-Collagen Glow Boost يمنح إشراقة فورية وينعم البشرة، مثالي لإضافة الحيوية قبل المناسبات أو ضمن الروتين اليومي.



للبشرة الحساسة:

قناع Sisley Exfoliating Enzyme Mask يعتمد على إنزيمات تذيب الخلايا الميتة بلطف دون تهيج، ويوفر نتائج سريعة وآمنة في دقيقة واحدة.



للبشرة العادية إلى المختلطة:

غسول SkinMedica AHA/BHA Exfoliating Cleanser يجمع بين أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي لتقشير لطيف، وتوحيد لون البشرة، والحفاظ على ترطيبها.

باختيار المقشر المناسب لنوع بشرتك، يمكنك الحفاظ على بشرة صحية، ناعمة ومشرقة بسهولة وأمان.