البليزر: نجم خريف 2025 في إطلالات المرأة العاملة

الوكيل الإخباري- مع دخول موسم الخريف، تعود صيحات الموضة لتقدم لمسة من الأناقة العملية، ويظل البليزر قطعة أساسية لا تغيب عن خزانة المرأة، فهو يجمع بين الرسمية والراحة، ويتماشى مع مختلف المناسبات، من العمل إلى السهرات.

1. البليزر الواسع (Oversized Blazer)

الأكثر رواجًا هذا الخريف، بتصميمه العملي وشكله الصندوقي، يتيح حرية في التنسيق سواء مع الجينز، الفساتين أو حتى الملابس الرياضية. مثالي ليوم طويل وحركة مريحة.

2. البليزر الكلاسيكي للعمل

تصميم أنيق يعكس الاحترافية والثقة، يمكن تنسيقه مع تنورة رسمية أو بنطلون جينز للحصول على إطلالة أنيقة بعد العمل. لا غنى عنه في أجواء المكاتب.

3. البليزر الجلدي

خيار مثالي للمناسبات الخاصة واللقاءات المسائية. يمنحك حضورًا قويًا بفضل خامته الفاخرة، سواء بتصميم كلاسيكي أو عصري واسع.

4. البليزر الصوفي

للأيام الباردة، يوفر الدفء والأناقة معًا. قماشه السميك وهيكله المميز يجعله بديلًا رائعًا للمعطف، خاصة في الإطلالات شبه الرسمية.

5. البليزر المنقوش

لإطلالة مرحة وجذابة، اعتمدي البليزر المنقوش. يمكن تنسيقه بذكاء لإضفاء لمسة مميزة وسط ألوان الخريف المحايدة.



✨ البليزر هذا الموسم هو المفتاح لإطلالة متجددة تجمع بين الأناقة والعملية. اختاري ما يناسب شخصيتكِ واحتياجاتك اليومية.