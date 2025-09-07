القناع المنقّي: علاج مثالي يُخلّص البشرة من الشوائب

الوكيل الإخباري- مع تزايد التعرّض اليومي للتلوث والمكياج والإجهاد، تحتاج بشرتنا إلى عناية إضافية تساعدها على التنفس واستعادة نضارتها. وهنا يأتي دور القناع المنقّي، الذي أصبح خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة، خاصة لمن يعاني من بشرة دهنية أو مختلطة أو معرضة لظهور الحبوب.



القناع المنقّي يساعد على تنظيف البشرة بعمق من الشوائب، الزيوت الزائدة، والرؤوس السوداء، مما يمنحها مظهراً نضراً وصحياً. يُستخدم مرة أو مرتين أسبوعياً، ويحتوي غالباً على مكونات فعّالة مثل أحماض الفاكهة (AHA)، الزنك، الفحم النشط، الطين، والزيوت النباتية.

كل مكوّن يعمل على تهدئة البشرة، تقليل الالتهابات، وتضييق المسام، مع الحفاظ على التوازن الطبيعي للبشرة.



القناع مناسب لجميع أنواع البشرة، خاصة الدهنية والمختلطة، ويساهم أيضاً في الوقاية من حب الشباب وتجديد الخلايا.

🕐 طريقة الاستخدام:

ضعيه على وجه نظيف، خاصة في المنطقة T (الجبهة، الأنف، الذقن).

اتركيه لمدة 10–15 دقيقة ثم اغسلي بالماء الفاتر.

يُستخدم 1–2 مرة في الأسبوع فقط.