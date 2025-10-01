5 ألوان رائجة للبلوفرات في شتاء 2026 تمنحك الدفء والأناقة

01:43 م

الوكيل الإخباري- مع اقتراب فصل الشتاء، تتصدر البُلوفرات قوائم الموضة كقطعة أساسية تمنحك الدفء والراحة، مع إمكانيات تنسيق متنوعة تناسب كل الأذواق. ووفقًا لموقع WhoWhatWear، إليكِ أبرز 5 ألوان للبلوفرات في شتاء 2026: اضافة اعلان





1. الألوان الزاهية (الوردي، البرتقالي، الليموني، الأخضر)

تُضيف لمسة مرحة وشبابية على الإطلالة، وتناسب الأوقات النهارية، كما يمكن تنسيقها مع جينز بسيط لإطلالة عصرية نابضة بالحيوية.



2. البرجندي

لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد ألوان الشتاء الكلاسيكية. يضفي أناقة أنثوية عند تنسيقه مع الأبيض أو الجينز الأزرق.



3. البستاشيو

من مفاجآت هذا الشتاء، يجمع بين الهدوء والدفء. يبدو رائعًا مع الأبيض أو البني، ويمنح إطلالة أنيقة بسيطة ومتوازنة.



4. البني

لون أساسي في الشتاء بفضل طابعه الكلاسيكي والدافئ. يمكن تنسيقه مع البيج أو الجينز بسهولة، ويُناسب الخروجات النهارية والمسائية.



5. الرمادي

يُلقّب بـ"الجوكر" في الموضة، بفضل مرونته العالية. سواء بدرجاته الفاتحة أو الداكنة، فهو مناسب للإطلالات اليومية ومثالي للدمج مع ألوان جريئة أو محايدة.



💡 نصيحة: احرصي على اختيار قصة البلوفر التي تناسب شكل جسمك، ولا تترددي في تجربة الألوان غير التقليدية هذا الشتاء لمظهر عصري متجدد.