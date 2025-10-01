الأربعاء 2025-10-01 03:16 م
 

في اليوم العالمي للقهوة.. 4 استخدامات جمالية مذهلة لحبوب القهوة

الوكيل الإخباري-   يحتفل العالم في 1 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي للقهوة، هذا المشروب الذي يتجاوز كونه مجرد وسيلة للاستيقاظ، ليصبح عنصرًا فعّالًا في عالم الجمال والعناية الشخصية، بفضل غناه بمضادات الأكسدة ومركب الكافيين.

إليكِ أبرز 4 وصفات طبيعية مذهلة باستخدام القهوة:
☕ 1. لمنع تساقط الشعر
المكونات:
1 ملعقة صغيرة من بودرة القهوة (بدون إضافات)
5 ملاعق كبيرة من الشامبو
¼ ملعقة صغيرة من صودا الخبز
½ ملعقة صغيرة من بودرة السدر
الطريقة:
اخلطي المكونات جيدًا وضعيها على فروة الرأس مع تدليك لطيف، ثم اشطفيها.
النتيجة: شعر أكثر نعومة ولمعانًا، وتقليل واضح في التساقط.

☕ 2. لتقشير الجسم
فوائد:
حبيبات القهوة تعمل كمقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت، وتفتيح البشرة، وتقليل السيلوليت بفضل مضادات الأكسدة.
الطريقة:
امزجي القهوة المطحونة مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، واستخدميها كمقشر أثناء الاستحمام.

☕ 3. لعلاج انتفاخ العيون والهالات السوداء
المكونات:
1 ملعقة صغيرة من البن الفاتح
1 ملعقة من عسل النحل
القليل من النشا
الطريقة:
ضعي الخليط تحت العين حتى يجف ثم اشطفيه بماء دافئ.
النتيجة: شد فوري للجلد وتقليل الانتفاخ والهالات السوداء.

☕ 4. لإزالة الخلايا الميتة وتحسين البشرة
القهوة تُطهّر المسام، تقلل حب الشباب، وتُحفّز إنتاج الكولاجين، مما يعزز مرونة البشرة ويؤخر علامات التقدم في العمر.
الطريقة:
استخدمي خليط القهوة والعسل أو الزبادي كقناع للوجه مرة أسبوعيًا.

نصيحة: للحصول على أفضل النتائج، استخدمي القهوة الطازجة المطحونة، وتجنبي الأنواع المضاف إليها مواد حافظة أو منكهات.
استمتعي بجمالك... وكوب قهوتك! ☕✨

 

