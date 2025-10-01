في اليوم العالمي للقهوة.. 4 استخدامات جمالية مذهلة لحبوب القهوة

إليكِ أبرز 4 وصفات طبيعية مذهلة باستخدام القهوة:
☕ 1. لمنع تساقط الشعر
المكونات:
1 ملعقة صغيرة من بودرة القهوة (بدون إضافات)
5 ملاعق كبيرة من الشامبو
¼ ملعقة صغيرة من صودا الخبز
½ ملعقة صغيرة من بودرة السدر
الطريقة:
اخلطي المكونات جيدًا وضعيها على فروة الرأس مع تدليك لطيف، ثم اشطفيها.
النتيجة: شعر أكثر نعومة ولمعانًا، وتقليل واضح في التساقط.
☕ 2. لتقشير الجسم
فوائد:
حبيبات القهوة تعمل كمقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت، وتفتيح البشرة، وتقليل السيلوليت بفضل مضادات الأكسدة.
الطريقة:
امزجي القهوة المطحونة مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، واستخدميها كمقشر أثناء الاستحمام.
☕ 3. لعلاج انتفاخ العيون والهالات السوداء
المكونات:
1 ملعقة صغيرة من البن الفاتح
1 ملعقة من عسل النحل
القليل من النشا
الطريقة:
ضعي الخليط تحت العين حتى يجف ثم اشطفيه بماء دافئ.
النتيجة: شد فوري للجلد وتقليل الانتفاخ والهالات السوداء.
☕ 4. لإزالة الخلايا الميتة وتحسين البشرة
القهوة تُطهّر المسام، تقلل حب الشباب، وتُحفّز إنتاج الكولاجين، مما يعزز مرونة البشرة ويؤخر علامات التقدم في العمر.
الطريقة:
استخدمي خليط القهوة والعسل أو الزبادي كقناع للوجه مرة أسبوعيًا.
نصيحة: للحصول على أفضل النتائج، استخدمي القهوة الطازجة المطحونة، وتجنبي الأنواع المضاف إليها مواد حافظة أو منكهات.
استمتعي بجمالك... وكوب قهوتك! ☕✨
-
أخبار متعلقة
-
الريتينال vs الريتينول.. من الأفضل لبشرتك؟
-
مواليد شهر 10 وعشق العطور.. 5 روائح دافئة لا يقاومونها في الخريف
-
5 ألوان رائجة للبلوفرات في شتاء 2026 تمنحك الدفء والأناقة
-
5 تمارين لتمرين وتقوية الظهر للنساء فوق سن الأربعين
-
6 أطعمة غنية بالماء لمكافحة جفاف البشرة
-
وصفات طبيعية لتأخير ظهور الشيب واستعادة حيوية الشعر
-
روتين صباحي بسيط لبشرة مشرقة قبل الذهاب للعمل أو الجامعة
-
ما أهمية الزبادي للبشرة؟ خلطات طبيعية تمنحكِ إشراقةً لا تقاوَم