الثلاثاء 2025-09-30 01:44 م
 

6 أطعمة غنية بالماء لمكافحة جفاف البشرة

54
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-09-2025 01:33 م

الوكيل الإخباري-   الماء هو أساس الحياة، ويلعب دورًا حيويًا في دعم وظائف الجسم، من توازن السوائل إلى تنظيم درجة الحرارة. رغم أهمية شرب الماء، يمكننا أيضًا الحصول على نسبة كبيرة من حاجتنا اليومية للترطيب من خلال تناول أطعمة غنية بالماء والفيتامينات، وفقًا لموقع "utswmed".

أبرز هذه الأطعمة:
الخيار: يحتوي على 96% ماء، قليل السعرات وغني بالألياف، مثالي للترطيب والشعور بالشبع.
أوراق الخس: بنسبة ماء تقارب 96%، تزود الجسم بفيتامين ك وأ، وتدعم الجهاز الهضمي.
الطماطم: 94% ماء، غنية بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين، تحافظ على نضارة الجلد.
البطيخ: يحتوي على 92% ماء ومعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، منعش وصحي.
الفراولة: 92% ماء، غنية بفيتامين سي والألياف، تعزز المناعة وترطيب البشرة.
الزبادي: يحتوي على 88% ماء، مصدر للبروتين والكالسيوم، يدعم صحة الجهاز الهضمي وترطيب البشرة.


تناول هذه الأطعمة بانتظام يعزز ترطيب الجسم من الداخل، ويحافظ على صحة ونضارة البشرة بشكل طبيعي وصحي.

 
 
