6 أطعمة غنية بالماء لمكافحة جفاف البشرة

أبرز هذه الأطعمة:
الخيار: يحتوي على 96% ماء، قليل السعرات وغني بالألياف، مثالي للترطيب والشعور بالشبع.
أوراق الخس: بنسبة ماء تقارب 96%، تزود الجسم بفيتامين ك وأ، وتدعم الجهاز الهضمي.
الطماطم: 94% ماء، غنية بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين، تحافظ على نضارة الجلد.
البطيخ: يحتوي على 92% ماء ومعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، منعش وصحي.
الفراولة: 92% ماء، غنية بفيتامين سي والألياف، تعزز المناعة وترطيب البشرة.
الزبادي: يحتوي على 88% ماء، مصدر للبروتين والكالسيوم، يدعم صحة الجهاز الهضمي وترطيب البشرة.
تناول هذه الأطعمة بانتظام يعزز ترطيب الجسم من الداخل، ويحافظ على صحة ونضارة البشرة بشكل طبيعي وصحي.
-
أخبار متعلقة
-
5 تمارين لتمرين وتقوية الظهر للنساء فوق سن الأربعين
-
وصفات طبيعية لتأخير ظهور الشيب واستعادة حيوية الشعر
-
روتين صباحي بسيط لبشرة مشرقة قبل الذهاب للعمل أو الجامعة
-
ما أهمية الزبادي للبشرة؟ خلطات طبيعية تمنحكِ إشراقةً لا تقاوَم
-
الليمون للأظافر: سر جمال طبيعي في مطبخك
-
قماش التويد يتصدر صيحات خريف وشتاء 2025
-
خطوات بسيطة لعروس متألقة في يوم الزفاف
-
3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها