5 تمارين لتمرين وتقوية الظهر للنساء فوق سن الأربعين

الوكيل الإخباري- مع بلوغ المرأة سن الأربعين، تتغير أولوياتها الصحية ويصبح الحفاظ على قوة ومرونة الجسم أمرًا أساسيًا، خاصةً لعضلات الظهر التي تعتبر دعامة الجسم الأساسية. عضلات الظهر القوية تساعد على تحسين وضعية الجسم وتسهيل أداء الأنشطة اليومية مثل حمل الأثقال أو الجلوس لفترات طويلة.

وفقًا لموقع "Prevention" واستعراض "اليوم السابع"، هذه أبرز تمارين الظهر التي تناسب النساء فوق الأربعين:

تمرين السباحة

الاستلقاء على البطن، رفع اليد اليمنى والساق اليسرى معًا ثم التبديل، يعزز قوة عضلات الظهر ويحسن معدل ضربات القلب.

تمرين الطائر (Bird Dog)

الوضعية على اليدين والركبتين، ثم جمع كوع وركبة متعاكسة، يمد الذراع والساق، لتحسين التوازن وتقوية الظهر.

تمرين سوبرمان

الاستلقاء على البطن، رفع الذراعين والصدر والساقين معًا لبضع ثوانٍ، يقوي أسفل الظهر ويزيد صلابته.

الطيران العكسي (Reverse Fly)

الانحناء للأمام مع حمل دمبل، رفع الأوزان جانبًا لتقوية عضلات الكتف وأعلى الظهر.

الصف العمودي (Upright Row)

الوقوف وحمل دمبل، سحب الأوزان حتى مستوى الكتفين، لتقوية الكتفين وأعلى الظهر وتحسين شكل العضلات.