5 تمارين لتمرين وتقوية الظهر للنساء فوق سن الأربعين

وفقًا لموقع "Prevention" واستعراض "اليوم السابع"، هذه أبرز تمارين الظهر التي تناسب النساء فوق الأربعين:
تمرين السباحة
الاستلقاء على البطن، رفع اليد اليمنى والساق اليسرى معًا ثم التبديل، يعزز قوة عضلات الظهر ويحسن معدل ضربات القلب.
تمرين الطائر (Bird Dog)
الوضعية على اليدين والركبتين، ثم جمع كوع وركبة متعاكسة، يمد الذراع والساق، لتحسين التوازن وتقوية الظهر.
تمرين سوبرمان
الاستلقاء على البطن، رفع الذراعين والصدر والساقين معًا لبضع ثوانٍ، يقوي أسفل الظهر ويزيد صلابته.
الطيران العكسي (Reverse Fly)
الانحناء للأمام مع حمل دمبل، رفع الأوزان جانبًا لتقوية عضلات الكتف وأعلى الظهر.
الصف العمودي (Upright Row)
الوقوف وحمل دمبل، سحب الأوزان حتى مستوى الكتفين، لتقوية الكتفين وأعلى الظهر وتحسين شكل العضلات.
ممارسة هذه التمارين بانتظام تساعد في الحفاظ على لياقة وقوة الظهر، مما يسهم في صحة أفضل ونشاط يومي أسهل للنساء فوق سن الأربعين.
