طرق فعّالة لترطيب البشرة بعمق

الوكيل الإخباري- ترطيب البشرة لا يقتصر على الكريمات فقط، فاتباع بعض الإجراءات اليومية يعزز الترطيب ويحمي الجلد من الجفاف والشيخوخة المبكرة:

شرب الماء بانتظام: ينصح بتناول نحو 1.5 لتر ماء يوميًا، ويمكن زيادة الترطيب عبر شاي الأعشاب، الشاي الأخضر، والخضروات.

زيت زهرة الربيع المسائية: مكمل غذائي غني بالفوائد، يساعد على ترطيب البشرة بعمق، ويقوي الشعر والأظافر، ويبطئ علامات شيخوخة الجلد.

استخدام الحليب المرطب واللوشن: تطبيق مرطب يوميًا على الجسم يحمي البشرة، خاصة في فصلي الخريف والشتاء.

تقشير البشرة: إزالة الخلايا الميتة يحسّن امتصاص المرطبات ويجعل البشرة أكثر نعومة.

تجنب المستحضرات القاسية: استخدم منظفات ناعمة أو صابون بلدي مثل صابون الغار وزيت الزيتون لتفادي جفاف البشرة.

الأحماض الدهنية الأساسية (أوميغا 3 و6): تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، وزيوت المكسرات، يحافظ على بنية الخلايا ويرطب البشرة من الداخل.

اتباع هذه النصائح يضمن ترطيبًا عميقًا للبشرة وحماية من الجفاف وتحسين صحتها العامة.