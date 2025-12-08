الإثنين 2025-12-08 02:47 م

طرق فعّالة لترطيب البشرة بعمق

الوكيل الإخباري-   ترطيب البشرة لا يقتصر على الكريمات فقط، فاتباع بعض الإجراءات اليومية يعزز الترطيب ويحمي الجلد من الجفاف والشيخوخة المبكرة:
شرب الماء بانتظام: ينصح بتناول نحو 1.5 لتر ماء يوميًا، ويمكن زيادة الترطيب عبر شاي الأعشاب، الشاي الأخضر، والخضروات.
زيت زهرة الربيع المسائية: مكمل غذائي غني بالفوائد، يساعد على ترطيب البشرة بعمق، ويقوي الشعر والأظافر، ويبطئ علامات شيخوخة الجلد.
استخدام الحليب المرطب واللوشن: تطبيق مرطب يوميًا على الجسم يحمي البشرة، خاصة في فصلي الخريف والشتاء.
تقشير البشرة: إزالة الخلايا الميتة يحسّن امتصاص المرطبات ويجعل البشرة أكثر نعومة.
تجنب المستحضرات القاسية: استخدم منظفات ناعمة أو صابون بلدي مثل صابون الغار وزيت الزيتون لتفادي جفاف البشرة.
الأحماض الدهنية الأساسية (أوميغا 3 و6): تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، وزيوت المكسرات، يحافظ على بنية الخلايا ويرطب البشرة من الداخل.

اتباع هذه النصائح يضمن ترطيبًا عميقًا للبشرة وحماية من الجفاف وتحسين صحتها العامة.

 

