خل التفاح للتنحيف

تعزيز حرق الدهون: عبر خفض الأنسولين وزيادة هرمون الغلوكاجون.
تقليل تخزين الدهون: خاصة في منطقة البطن والكبد.
زيادة الشعور بالشبع: يبطئ تفريغ المعدة ويقلل الرغبة في تناول الطعام.
تحسين التمثيل الغذائي: يزيد من حرق الدهون ويقلل إنتاجها في الكبد.
خفض السكر في الدم أثناء الصيام: مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.
يُنصح بتناول 15–30 مل من خل التفاح مخفف بالماء يوميًا لمدة 12 أسبوعًا لتحقيق نتائج ملحوظة في التنحيف.
شربه بعد الطعام لتجنب الغثيان، وغسل الأسنان بعد 30 دقيقة لتفادي تآكل المينا.
يمكن استخدام المكملات الغذائية المحتوية على خل التفاح بعد استشارة الطبيب.
قد يسبب انخفاض البوتاسيوم والسكر في الدم عند التفاعل مع بعض الأدوية.
الغثيان وفقدان الشهية، خاصة عند شربه على الريق.
تأخر تفريغ المعدة، حرقة المعدة، هشاشة العظام، تآكل مينا الأسنان، وحروق جلدية عند الاستخدام الموضعي.
استهلاك خل التفاح تدريجيًا وبكميات معتدلة.
تجنب الإفراط، خاصة للحوامل والمرضعات.
استشارة الطبيب قبل استخدام المكملات الغذائية المحتوية على خل التفاح.
