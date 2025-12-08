الإثنين 2025-12-08 02:47 م

هذه أفضل الحلول لتساقط الشعر الناتج عن نقص الحديد

تعبيرية
الوكيل الإخباري-   نقص الحديد من أبرز أسباب تساقط الشعر، حيث يؤثر على وصول الأكسجين إلى بصيلات الشعر ويجعلها هشة. يُنصح بإجراء فحص دم شامل لتحديد النقص، وعلاجه عبر نظام غذائي غني باللحوم الحمراء والخضروات والبقوليات، مع مكملات الحديد عند الحاجة مع الالتزام بتعليمات الامتصاص.

يمكن دعم نمو الشعر بالعلاجات التجميلية مثل الوخز بالإبر الدقيقة مع الإكسوسومات والعلاج بضوء LED، مع العناية اليومية بالشعر عبر تجنب الحرارة والتسريحات المشدودة واستخدام أمصال وفراش حريري لحماية الشعر وتعزيز صحته.

 

