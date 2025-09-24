الأربعاء 2025-09-24 03:16 م
 

حقائب خريف وشتاء 2025: عملية وأناقة في تصميم واحد

الأربعاء، 24-09-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب الشتاء، تصبح الحقيبة الكبيرة جزءًا أساسيًا من إطلالة المرأة اليومية، فهي لا توفّر فقط المساحة لحمل المستلزمات الإضافية كالأوشحة ومستحضرات الترطيب، بل تضيف أيضًا لمسة من الأناقة العملية التي لا غنى عنها. موقع "Editorialist" استعرض أبرز أربعة أنواع حقائب تليق بموسم البرد وتناسب مختلف الأنماط.

1. الحقيبة الكلاسيكية متعددة الجيوب
مثالية ليوم طويل، بفضل تصميمها المنظم والواسع. مقصوراتها المتعددة تساعدك على ترتيب أغراضك بسهولة، وتناسب أجواء العمل، الدراسة أو السفر القصير.
2. الحقيبة بتفاصيل مميزة
خفيفة، واسعة، ولمستها الخريفية تمنحك إطلالة مفعمة بالحيوية. مثالية للمشاوير السريعة أو التسوق، وتضفي طابعًا عصريًا على الأزياء البسيطة.
3. الحقيبة الجلدية الواسعة
رمز الأناقة الكلاسيكية. متينة وواسعة، تناسب الاستخدام اليومي، وتتناغم مع المعاطف الطويلة أو الإطلالات الكاجوال الراقية.
4. الحقيبة ذات الحزام العريض
تصميم مريح وعصري، يساعدك على حمل الأغراض الثقيلة دون عناء. مثالية للمرأة النشيطة التي تبحث عن راحة وأناقة في الوقت نفسه.

 

اليوم السابع 

 
 
