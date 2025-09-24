حقائب خريف وشتاء 2025: عملية وأناقة في تصميم واحد

1. الحقيبة الكلاسيكية متعددة الجيوب
مثالية ليوم طويل، بفضل تصميمها المنظم والواسع. مقصوراتها المتعددة تساعدك على ترتيب أغراضك بسهولة، وتناسب أجواء العمل، الدراسة أو السفر القصير.
2. الحقيبة بتفاصيل مميزة
خفيفة، واسعة، ولمستها الخريفية تمنحك إطلالة مفعمة بالحيوية. مثالية للمشاوير السريعة أو التسوق، وتضفي طابعًا عصريًا على الأزياء البسيطة.
3. الحقيبة الجلدية الواسعة
رمز الأناقة الكلاسيكية. متينة وواسعة، تناسب الاستخدام اليومي، وتتناغم مع المعاطف الطويلة أو الإطلالات الكاجوال الراقية.
4. الحقيبة ذات الحزام العريض
تصميم مريح وعصري، يساعدك على حمل الأغراض الثقيلة دون عناء. مثالية للمرأة النشيطة التي تبحث عن راحة وأناقة في الوقت نفسه.
-
