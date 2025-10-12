لرموش أطول وأنعم هذا الخريف.. الماسكارا البنية تتفوّق على السوداء

الأحد 2025-10-12 03:08 م
 

الوكيل الإخباري-   مع عودة صيحات المكياج الطبيعي في عام 2025، أصبحت الماسكارا البنية الخيار الأمثل للكثيرات من النساء اللواتي يرغبن في إطلالة ناعمة ومنتعشة بعيدًا عن اللون الأسود الداكن المبالغ فيه. الماسكارا البنية تقع بين الأسود والألوان الجريئة، ما يجعلها خيارًا منخفض المخاطر وعالي المكافأة، وهي مثالية لمن تريد تعزيز جمال رموشها بأسلوب طبيعي ومريح للعين.

تُعتبر الماسكارا البنية خيارًا مفضلًا للشقراوات وذوات الشعر الأحمر، لكنها اليوم تحظى بشعبية واسعة بين جميع النساء، بفضل قدرتها على تحديد الرموش بلون ناعم وطبيعي يناسب الإطلالات اليومية والخريفية الهادئة.

 

من أبرز الماسكارات البنية لهذا الموسم:
Lash Clash Extreme Volume من YSL Beauty: تمنح حجمًا دراميًا ولونًا شوكولاتي دافئًا مع مظهر رموش شبه اصطناعية.
Tartelette Tubing Mascara من Tarte: تعطي رموشًا طويلة وحجمًا متدرجًا مع إزالة سهلة.
Lash Slick من Glossier: تركيبة خفيفة وملائمة للعيون الحساسة مع تحديد طبيعي.
Lash Princess False Lash Effect من Essence: حجم مكثف وتأثير رموش اصطناعية بأسلوب اقتصادي.
Diorshow Waterproof من Dior: مقاومة للماء مع تحديد دقيق ونعومة تدوم طوال اليوم.
Lash Idôle من Lancôme: طول مذهل ورفع طبيعي بتركيبة خفيفة ومرنة.


للحصول على أفضل تجربة، يُنصح باختيار ماسكارا بنية تدوم طويلًا، مقاومة للتلطخ، وتحدد الرموش بشكل طبيعي دون تكتل أو تهيج.

 

زهرة الخليج 

 
 
