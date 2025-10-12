للعناية بالبشرة بـ 3 خطوات.. لإطلالة مفعمة بالنضارة

1. التنظيف العميق:
يعد تنظيف البشرة الخطوة الأولى والأهم لإزالة الأوساخ والمكياج والزيوت الزائدة. يُنصح باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع البشرة صباحًا ومساءً، لتحضير الوجه لامتصاص المنتجات التالية بفعالية.
2. الترطيب:
ترطيب البشرة لا يقل أهمية عن تنظيفها. حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى ترطيب. يُفضل استخدام مرطب غني بمضادات الأكسدة أو حمض الهيالورونيك للحفاظ على نعومة البشرة ومنع ظهور الخطوط الرفيعة.
3. الحماية من الشمس:
الخطوة التي لا غنى عنها! استخدام واقٍ شمسي بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 ضروري يوميًا، حتى في الأيام الغائمة، لحماية البشرة من التصبغات والشيخوخة المبكرة.
ويؤكد الأطباء أن الالتزام بهذه الخطوات الثلاث البسيطة بانتظام يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً في صحة ونضارة البشرة، دون الحاجة إلى روتين معقد أو منتجات باهظة.
-
أخبار متعلقة
-
تقشير الجسم: خطوة أساسية لبشرة ناعمة ومتجددة
-
لرموش أطول وأنعم هذا الخريف.. الماسكارا البنية تتفوّق على السوداء
-
لصقات مُغذية ونظارات ذكية.. لنضارة عينَيْك
-
3 مكونات مفيدة وأخرى ضارة للبشرة الدهنية
-
5 خطوات للحصول على أظافر قوية ولامعة
-
9 عناصر غذائية ضرورية لشعر كثيف وصحي... احرصي عليها
-
طرق فعّالة لاستعادة صحة شعرك
-
زبدة شفاه طبيعية لمواجهة جفاف الخريف