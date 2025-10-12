الأحد 2025-10-12 03:08 م
 

للعناية بالبشرة بـ 3 خطوات.. لإطلالة مفعمة بالنضارة

تعبيرية
 
الأحد، 12-10-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري-   في ظل الإيقاع السريع للحياة اليومية، تبحث الكثير من النساء عن روتين بسيط وفعّال للعناية بالبشرة يمنحهن إشراقة طبيعية دون الحاجة إلى مستحضرات تجميل معقدة. خبراء العناية بالبشرة ينصحون باتباع روتين من 3 خطوات أساسية فقط، كفيل بإعادة الحيوية والنضارة إلى الوجه:
1. التنظيف العميق:
يعد تنظيف البشرة الخطوة الأولى والأهم لإزالة الأوساخ والمكياج والزيوت الزائدة. يُنصح باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع البشرة صباحًا ومساءً، لتحضير الوجه لامتصاص المنتجات التالية بفعالية.
2. الترطيب:
ترطيب البشرة لا يقل أهمية عن تنظيفها. حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى ترطيب. يُفضل استخدام مرطب غني بمضادات الأكسدة أو حمض الهيالورونيك للحفاظ على نعومة البشرة ومنع ظهور الخطوط الرفيعة.
3. الحماية من الشمس:
الخطوة التي لا غنى عنها! استخدام واقٍ شمسي بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 ضروري يوميًا، حتى في الأيام الغائمة، لحماية البشرة من التصبغات والشيخوخة المبكرة.

ويؤكد الأطباء أن الالتزام بهذه الخطوات الثلاث البسيطة بانتظام يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً في صحة ونضارة البشرة، دون الحاجة إلى روتين معقد أو منتجات باهظة.

 
 
