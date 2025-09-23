دليلك السريع لاختيار فستان الساتان حسب لون البشرة

إليكِ دليلاً مختصرًا يساعدك على اختيار اللون الأنسب:
🧴 البشرة الفاتحة
الألوان المناسبة:
الوردي الفاتح
الأزرق السماوي
اللافندر الباهت
تمنحك هذه الألوان مظهرًا ناعمًا ورومانسيًا مثاليًا للمناسبات الهادئة كحفلات الزفاف.
🌤️ البشرة الفاتحة إلى المتوسطة
الألوان المناسبة:
الأخضر الزمردي
الأزرق الياقوتي
الأحمر الياقوتي
💎 ألوان الجواهر تبرز دفء البشرة وتتناسب مع مناسبات الخريف والشتاء.
🌅 البشرة الزيتونية
الألوان المناسبة:
البرونزي
النحاسي
الخردلي
البرتقالي المحروق
🍁 درجات دافئة تبرز التوهج الطبيعي للبشرة الزيتونية وتمنحك طلة مفعمة بالحياة.
🌚 البشرة الداكنة
الألوان المناسبة:
الأصفر الكناري
الفوشيا
البنفسجي الملكي
البورجوندي
الكحلي
🎨 ألوان قوية ومشعة تضفي حيوية وجاذبية، إلى جانب الألوان الداكنة التي تمنح فخامة وأناقة دائمة.
✅ نصيحة: جربي الفستان تحت إضاءة مشابهة لتلك الموجودة في المناسبة، لتتأكدي من أن اللون يعكس جمالك كما ترغبين.
