دليلك السريع لاختيار فستان الساتان حسب لون البشرة

الوكيل الإخباري- تُعتبر فساتين الساتان خيارًا راقيًا ومميزًا للمناسبات الرسمية بفضل ملمسها الفاخر ولمعانها الجذاب. لكن اختيار اللون المناسب حسب لون بشرتك هو المفتاح لإطلالة متألقة وواثقة.

إليكِ دليلاً مختصرًا يساعدك على اختيار اللون الأنسب:

🧴 البشرة الفاتحة

الألوان المناسبة:

الوردي الفاتح

الأزرق السماوي

اللافندر الباهت

تمنحك هذه الألوان مظهرًا ناعمًا ورومانسيًا مثاليًا للمناسبات الهادئة كحفلات الزفاف.



🌤️ البشرة الفاتحة إلى المتوسطة

الألوان المناسبة:

الأخضر الزمردي

الأزرق الياقوتي

الأحمر الياقوتي

💎 ألوان الجواهر تبرز دفء البشرة وتتناسب مع مناسبات الخريف والشتاء.



🌅 البشرة الزيتونية

الألوان المناسبة:

البرونزي

النحاسي

الخردلي

البرتقالي المحروق

🍁 درجات دافئة تبرز التوهج الطبيعي للبشرة الزيتونية وتمنحك طلة مفعمة بالحياة.



🌚 البشرة الداكنة

الألوان المناسبة:

الأصفر الكناري

الفوشيا

البنفسجي الملكي

البورجوندي

الكحلي

🎨 ألوان قوية ومشعة تضفي حيوية وجاذبية، إلى جانب الألوان الداكنة التي تمنح فخامة وأناقة دائمة.



✅ نصيحة: جربي الفستان تحت إضاءة مشابهة لتلك الموجودة في المناسبة، لتتأكدي من أن اللون يعكس جمالك كما ترغبين.