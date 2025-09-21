قلادات القلب.. موضة خالدة تتألق في 2025

هذا العام، أعادت أبرز دور المجوهرات تقديمها بأساليب عصرية، مثل Tiffany & Co التي طرحت تصاميم ناعمة من الذهب والألماس، وChopard التي تألقت بعقد فاخر من الياقوت الوردي، فيما قدّمت Messika تصاميم مرصّعة بالألماس أبهرت النجمات .
قلادات القلب تعود بقوة هذا الموسم، بأساليب متنوعة تناسب كل الأذواق وتمنح لمسة من الحب والأناقة لكل امرأة.
