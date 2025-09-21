قلادات القلب.. موضة خالدة تتألق في 2025

الوكيل الإخباري- تُعد قلادات القلب من أكثر قطع المجوهرات رواجًا في 2025، إذ تجمع بين الجمال والرومانسية، وتعبّر عن الحب والأنوثة والتمكين.

اضافة اعلان



هذا العام، أعادت أبرز دور المجوهرات تقديمها بأساليب عصرية، مثل Tiffany & Co التي طرحت تصاميم ناعمة من الذهب والألماس، وChopard التي تألقت بعقد فاخر من الياقوت الوردي، فيما قدّمت Messika تصاميم مرصّعة بالألماس أبهرت النجمات .

أما مجوهرات ZOUGHAIB & CO فتميزت بقلادات سميكة مرصعة بأحجار الزمرد والألماس، وAPM Monaco اختارت تصاميم ملوّنة تمنح إطلالة مرحة وعصرية يمكن تنسيقها مع قطع أخرى.



قلادات القلب تعود بقوة هذا الموسم، بأساليب متنوعة تناسب كل الأذواق وتمنح لمسة من الحب والأناقة لكل امرأة.