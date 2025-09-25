كيف تحمين شعرك من التساقط في الخريف؟

الوكيل الإخباري- كشفت الدكتورة هدى الشوربجي، استشاري أمراض الجلدية والتجميل، أن تساقط الشعر في فصل الخريف يعد ظاهرة طبيعية تحدث بسبب تغير الفصول، ويكون التساقط أكبر من المعدل اليومي المعتاد لكنه ليس مقلقًا إذا تم التعامل معه بشكل صحيح. وأوضحت أن الوقاية من التساقط تتم عبر تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية التي تغذي فروة الرأس، مثل فيتامين ب، أ، ج، هـ، بالإضافة إلى السيلينيوم والنحاس، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول مكملات الحديد لتجنب التسمم.

كما شددت على أهمية إجراء الفحوصات الطبية لتحديد سبب التساقط، سواء كان طبيعيًا مرتبطًا بدورة نمو الشعر أو مرضيًا، مؤكدة أن التشخيص الصحيح هو الأساس للعلاج الفعال.

الكونسلتو