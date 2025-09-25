الخميس 2025-09-25 02:23 م
 

كيف تحمين شعرك من التساقط في الخريف؟

خخم
تعبيرية
 
الخميس، 25-09-2025 01:54 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الدكتورة هدى الشوربجي، استشاري أمراض الجلدية والتجميل، أن تساقط الشعر في فصل الخريف يعد ظاهرة طبيعية تحدث بسبب تغير الفصول، ويكون التساقط أكبر من المعدل اليومي المعتاد لكنه ليس مقلقًا إذا تم التعامل معه بشكل صحيح. وأوضحت أن الوقاية من التساقط تتم عبر تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية التي تغذي فروة الرأس، مثل فيتامين ب، أ، ج، هـ، بالإضافة إلى السيلينيوم والنحاس، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول مكملات الحديد لتجنب التسمم.

اضافة اعلان


كما شددت على أهمية إجراء الفحوصات الطبية لتحديد سبب التساقط، سواء كان طبيعيًا مرتبطًا بدورة نمو الشعر أو مرضيًا، مؤكدة أن التشخيص الصحيح هو الأساس للعلاج الفعال.

 

الكونسلتو 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية ٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

2

طب وصحة فقدان حاسة الشم قد يكشف عن هذا المرض

انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الشهور السبعة من العام الحالي بنسبة 5.7%، وفق بيانات التجارة الخارجية الشهرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ووفق البيانا

اقتصاد محلي تراجع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 5.7% خلال الشهور الـ7 الأولى من 2025

حاويات شحن في مقاطعة جيانغسو، الصين، 10 نيسان 2025.

اقتصاد محلي نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% خلال الـ 7 شهور الأولى من 2025

خخم

المرأة والجمال كيف تحمين شعرك من التساقط في الخريف؟

ه

المرأة والجمال غسل الشعر بالشاي الأخضر.. سر طبيعي لشعر أقوى وأكثر صحة

ds

أخبار الشركات ثقة متجدّدة في السوق الأردني وبورصة عمّان تحقّق رقمًا قياسيًّا

العيسوي: المبادرات الملكية ماضية في ترجمة الرؤى الملكية إلى منجزات ملموسة

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية في المفرق



 
 





الأكثر مشاهدة