ماء الأرز.. سر نضارة بشرة الكوريات بين يديكِ!

36
تعبيرية
 
الثلاثاء، 23-09-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-   أبهرت نضارة وبياض بشرة الفتيات الكوريات العالم، وأصبحن مصدر إلهام في عالم العناية بالبشرة. ومن أسرار جمالهن البسيطة والفعالة: ماء الأرز، مكون طبيعي يمكنكِ تحضيره في المنزل بسهولة واستخدامه بطرق متنوعة تمنحك إشراقة صحية دون تكلفة عالية.

🌾 فوائد ماء الأرز للبشرة:
مكافحة الشيخوخة: غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من الخطوط الدقيقة وتحافظ على مرونة الجلد.
تفتيح طبيعي: يحتوي على إنزيمات تساعد على توحيد لون البشرة وإشراقها.
تهدئة البشرة: يخفف من التهابات الجلد وحروق الشمس بفضل النشا.
تقليص المسام: يستخدم كتونر طبيعي يشد المسام ويحافظ على نعومة الوجه.
مقاومة حب الشباب: ينظف البشرة ويهدئها ويقلل من ظهور البثور.

🧴 طرق تحضير ماء الأرز:
النقع:
اغسلي كوب أرز.
انقعيه في 750 مل ماء لمدة 30 دقيقة.
صفيه واحتفظي به في الثلاجة لأسبوع.
التخمير:
انقعي كوب أرز في 3 أكواب ماء لمدة يوم أو يومين.
صفيه واحتفظي به في زجاجة داخل الثلاجة (يُستخدم خلال 10 أيام).
الغلي:
اغلي كوب أرز في ماء.
صفي الماء واتركيه يبرد ثم خزنيه في الثلاجة.

💆‍♀️ وصفات طبيعية بماء الأرز:
بخاخ منعش للوجه:
ضعي ماء الأرز في بخاخ، ورشي على الوجه واتركيه 30 دقيقة ثم اشطفيه.
ماسك تفتيح:
2 ملعقة دقيق أرز + 1 ملعقة شوكولاتة داكنة + ¼ كوب حليب بارد
يُترك 10 دقائق على الوجه ويُغسل.
ماسك لحب الشباب:
1 ملعقة دقيق أرز + بضع قطرات زيت خروع + ماء ورد
يُترك 5 دقائق ثم يُشطف بالماء البارد.

✨ جمالك لا يحتاج إلى تكلفة عالية، فقط مكونات بسيطة واهتمام دائم.

اليوم السابع 

 
 
