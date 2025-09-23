ماء الأرز.. سر نضارة بشرة الكوريات بين يديكِ!

🌾 فوائد ماء الأرز للبشرة:
مكافحة الشيخوخة: غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من الخطوط الدقيقة وتحافظ على مرونة الجلد.
تفتيح طبيعي: يحتوي على إنزيمات تساعد على توحيد لون البشرة وإشراقها.
تهدئة البشرة: يخفف من التهابات الجلد وحروق الشمس بفضل النشا.
تقليص المسام: يستخدم كتونر طبيعي يشد المسام ويحافظ على نعومة الوجه.
مقاومة حب الشباب: ينظف البشرة ويهدئها ويقلل من ظهور البثور.
🧴 طرق تحضير ماء الأرز:
النقع:
اغسلي كوب أرز.
انقعيه في 750 مل ماء لمدة 30 دقيقة.
صفيه واحتفظي به في الثلاجة لأسبوع.
التخمير:
انقعي كوب أرز في 3 أكواب ماء لمدة يوم أو يومين.
صفيه واحتفظي به في زجاجة داخل الثلاجة (يُستخدم خلال 10 أيام).
الغلي:
اغلي كوب أرز في ماء.
صفي الماء واتركيه يبرد ثم خزنيه في الثلاجة.
💆♀️ وصفات طبيعية بماء الأرز:
بخاخ منعش للوجه:
ضعي ماء الأرز في بخاخ، ورشي على الوجه واتركيه 30 دقيقة ثم اشطفيه.
ماسك تفتيح:
2 ملعقة دقيق أرز + 1 ملعقة شوكولاتة داكنة + ¼ كوب حليب بارد
يُترك 10 دقائق على الوجه ويُغسل.
ماسك لحب الشباب:
1 ملعقة دقيق أرز + بضع قطرات زيت خروع + ماء ورد
يُترك 5 دقائق ثم يُشطف بالماء البارد.
✨ جمالك لا يحتاج إلى تكلفة عالية، فقط مكونات بسيطة واهتمام دائم.
