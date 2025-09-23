ماء الأرز.. سر نضارة بشرة الكوريات بين يديكِ!

الوكيل الإخباري- أبهرت نضارة وبياض بشرة الفتيات الكوريات العالم، وأصبحن مصدر إلهام في عالم العناية بالبشرة. ومن أسرار جمالهن البسيطة والفعالة: ماء الأرز، مكون طبيعي يمكنكِ تحضيره في المنزل بسهولة واستخدامه بطرق متنوعة تمنحك إشراقة صحية دون تكلفة عالية.



🌾 فوائد ماء الأرز للبشرة:

مكافحة الشيخوخة: غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من الخطوط الدقيقة وتحافظ على مرونة الجلد.

تفتيح طبيعي: يحتوي على إنزيمات تساعد على توحيد لون البشرة وإشراقها.

تهدئة البشرة: يخفف من التهابات الجلد وحروق الشمس بفضل النشا.

تقليص المسام: يستخدم كتونر طبيعي يشد المسام ويحافظ على نعومة الوجه.

مقاومة حب الشباب: ينظف البشرة ويهدئها ويقلل من ظهور البثور.



🧴 طرق تحضير ماء الأرز:

النقع:

اغسلي كوب أرز.

انقعيه في 750 مل ماء لمدة 30 دقيقة.

صفيه واحتفظي به في الثلاجة لأسبوع.

التخمير:

انقعي كوب أرز في 3 أكواب ماء لمدة يوم أو يومين.

صفيه واحتفظي به في زجاجة داخل الثلاجة (يُستخدم خلال 10 أيام).

الغلي:

اغلي كوب أرز في ماء.

صفي الماء واتركيه يبرد ثم خزنيه في الثلاجة.



💆‍♀️ وصفات طبيعية بماء الأرز:

بخاخ منعش للوجه:

ضعي ماء الأرز في بخاخ، ورشي على الوجه واتركيه 30 دقيقة ثم اشطفيه.

ماسك تفتيح:

2 ملعقة دقيق أرز + 1 ملعقة شوكولاتة داكنة + ¼ كوب حليب بارد

يُترك 10 دقائق على الوجه ويُغسل.

ماسك لحب الشباب:

1 ملعقة دقيق أرز + بضع قطرات زيت خروع + ماء ورد

يُترك 5 دقائق ثم يُشطف بالماء البارد.



✨ جمالك لا يحتاج إلى تكلفة عالية، فقط مكونات بسيطة واهتمام دائم.

