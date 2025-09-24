5 زيوت طبيعية لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء

1. زيت اللوز
غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، يخترق الجلد بعمق ويمنحه ترطيباً يدوم طويلاً.
2. زيت الشوفان
يحتوي على مركب السيراميد الذي يحبس الرطوبة، ويهدئ التهيج بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.
3. زيت الزيتون
يساعد على تنعيم البشرة ووقايتها من الجفاف، بفضل الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة.
4. زيت الأفوكادو
يرطب البشرة بعمق ويعيد إليها الحيوية، لما يحتويه من أحماض دهنية ومركبات مغذية.
5. زيت فول الصويا
يعزز حاجز البشرة الطبيعي، ويحتوي على فيتامينات تحمي الجلد من التشقق والجفاف.
💧 نصيحة: ضعي الزيت المناسب لنوع بشرتك قبل النوم للحصول على أفضل النتائج خلال فصل الشتاء.
-
