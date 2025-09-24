الأربعاء 2025-09-24 03:17 م
 

5 زيوت طبيعية لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء

25
تعبيرية
 
الأربعاء، 24-09-2025 02:07 م

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب فصل الشتاء، تسعى الكثير من النساء لحماية بشرتهن من الجفاف والتشققات الناتجة عن الطقس البارد. ومن أفضل الطرق لذلك استخدام الزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة بعمق واحتفاظها بالنعومة والمرونة، خاصة عند استخدامها ليلاً.

اضافة اعلان

 

إليكِ 5 زيوت فعّالة يمكن الاعتماد عليها:
1. زيت اللوز
غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، يخترق الجلد بعمق ويمنحه ترطيباً يدوم طويلاً.
2. زيت الشوفان
يحتوي على مركب السيراميد الذي يحبس الرطوبة، ويهدئ التهيج بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.
3. زيت الزيتون
يساعد على تنعيم البشرة ووقايتها من الجفاف، بفضل الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة.
4. زيت الأفوكادو
يرطب البشرة بعمق ويعيد إليها الحيوية، لما يحتويه من أحماض دهنية ومركبات مغذية.
5. زيت فول الصويا
يعزز حاجز البشرة الطبيعي، ويحتوي على فيتامينات تحمي الجلد من التشقق والجفاف.


💧 نصيحة: ضعي الزيت المناسب لنوع بشرتك قبل النوم للحصول على أفضل النتائج خلال فصل الشتاء.

 

 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فيديو منوع فتاة توثق ردة فعل والدتها على خبر حملها

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الاولى للمنح الخارجية

6

فيديو منوع سيارات كهربائية في الصين مزودة بخاصية "الاصطفاف الآلي"

2

فيديو منوع وجبة خفيفة للتحلية

14

فيديو الوكيل توضيح الغذاء والدواء حول ارتفاع أسعار الأدوية الأجنبية

فا

المرأة والجمال تسريحات الشعر المنسدلة على الظهر تتصدر صيحات خريف 2025

الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات "البر والإحسان" لجمعيات في مادبا

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات "البر والإحسان" لجمعيات في مادبا

خلال لقائه فعاليات مهنية وشبابية

أخبار محلية العيسوي: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة رسالة حازمة تعبّر عن ضمير الشعوب



 
 





الأكثر مشاهدة