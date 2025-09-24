5 زيوت طبيعية لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء

الوكيل الإخباري- مع اقتراب فصل الشتاء، تسعى الكثير من النساء لحماية بشرتهن من الجفاف والتشققات الناتجة عن الطقس البارد. ومن أفضل الطرق لذلك استخدام الزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة بعمق واحتفاظها بالنعومة والمرونة، خاصة عند استخدامها ليلاً.

إليكِ 5 زيوت فعّالة يمكن الاعتماد عليها:

1. زيت اللوز

غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، يخترق الجلد بعمق ويمنحه ترطيباً يدوم طويلاً.

2. زيت الشوفان

يحتوي على مركب السيراميد الذي يحبس الرطوبة، ويهدئ التهيج بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.

3. زيت الزيتون

يساعد على تنعيم البشرة ووقايتها من الجفاف، بفضل الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة.

4. زيت الأفوكادو

يرطب البشرة بعمق ويعيد إليها الحيوية، لما يحتويه من أحماض دهنية ومركبات مغذية.

5. زيت فول الصويا

يعزز حاجز البشرة الطبيعي، ويحتوي على فيتامينات تحمي الجلد من التشقق والجفاف.