الوكيل الاخباري - العناية بالأسنان من الأمور المهمة والتي يجب مراعاتها وإعطائها الأولوية لضمان صحة الفم والأسنان، وتجنب التعرض لأي نوع من المشكلات أو الأمراض التي قد تحدث للأسنان واللثة. في هذا المقال سنركز في الحديث عن بعض الأخطاء التي قد تقعين فيها ضمن روتين العناية بالأسنان ونظافة الفم، وكيف تتجنبين كلاً من تلك الأخطاء.



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أخطاء قد تقترفيها عند تطبيق روتين العناية بصحة الفم والأسنان







1- تجنب تنظيف الأسنان يومياً قبل النوم



قد تأتي أيام تعودين فيها متأخرة إلى المنزل وعليك الاستيقاظ في اليوم التالي مبكراً، فتذهبين إلى النوم مباشرة دون القيام بتنظيف الأسنان، وهذه واحدة من الأخطاء الشائعة التي يقترفها الكثيرين في موضوع العناية بالأسنان.

إن تخطي تنظيف الأسنان ليلاً باستخدام الفرشاة، الخيط وغسول الفم، سوف يخلق لديك عادة سيئة تؤثر سلباً على صحة الأسنان، إذ ستزيد فرصة نمو البكتيريا في الفم ليلاً مما يؤدي إلى تراكم الترسبات والبلاك.

يؤكد الخبراء بأنه إذا نسيت غسل أسنانك قبل النوم مرة واحدة، فمن المحتمل أن لا يكون له تأثير سلبي كبير على صحة الأسنان، ولكن الاستمرار على هذه العادة والنوم يومياً دون تنظيف الأسنان بالفرشاة، فهذا من شأنه تعريض صحة الفم والأسنان للخطر، بما في ذلك تآكل مينا الأسنان، أمراض اللثة، وغيرها.





2- عدم استبدال فرشاة الأسنان بشكل دوري



من الأخطاء الشائعة في روتين العناية بالأسنان والفم، هو تجنب استبدال فرشاة الأسنان بشكل دوري، وعليك القيام باستبدالها كل 6 أشهر لضمان الحفاظ على نظافة الفم والأسنان، وقد يكون ذلك غير كافٍ تماماً، إذ ينصح العديد من أطباء الأسنان بضرورة استبدال فرشاة الأسنان كل 3 أشهر، أو عند الإصابة بأي مرض يجب بعدها مباشرة تبديل فرشاة الأسنان.

كذلك يجب تنظيف فرشاة الأسنان بشكل دوري ومنتظم عن طريق نقعها لمدة 20 دقيقة في غسول الفم.





3- تنظيف الأسنان مباشرة بعد شرب القهوة



تترك القهوة عادةً البقع والاصفرار على الأسنان بعد شربها، والعديد منّا يقوم بتنظيف الأسنان مباشرة بعد شرب كوب من القهوة، وفي الحقيقة يعتبر ذلك من الأخطاء الشائعة، إذ سيضر ذلك بصحة الأسنان، لأنه يسبب المزيد من الضرر لمينا الأسنان لتعرضها للأحماض، ومن الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل القيام بتنظيف الأسنان، ويفضل شرب الماء بعد كوب القهوة لتقليل الضرر على الأسنان.





4- تنظيف الأسنان بشكل مفرط



يعتبر الإفراط في تنظيف الأسنان أو التنظيف بقوة خطأ شائع لدى الكثيرين، ويمكن التسبب في تلف مينا الأسنان وأنسجة اللثة، وتظهر بعض العلامات التي تدل على الإفراط في تنظيف الأسنان أو التنظيف بقوة شديدة كتراجع اللثة، حساسية الأسنان، ترقق مينا الأسنان، وتهيج اللثة، كما ستبدو شعيرات فرشاة الأسنان منحنية بشدة. ينصح بتنظيف الأسنان يومياً وبطريقة صحية لا تتسبب في تلف اللثة أو مينا الأسنان.





5- تجربة العديد من منتجات تبييض الأسنان بدون وصفة طبية



جميعنا يرغب في الحصول على أسنان أكثر بياضاً، وهناك العديد من المنتجات التجميلية المتوفرة في المحلات والصيدليات، وفي الواقع الكثير منا يلجأ لتلك المنتجات وهذا يعتبر من الأخطاء الشائعة في روتين العناية بصحة الفم والأسنان. يمكن أن تضر تلك المنتجات الأسنان إن لم تكن بنصيحة أو وصفة طبية، وذلك لأن العديد من منتجات تبييض الأسنان التي تباع خارج عيادات الأسنان قد لا تكون خاضعة للراقبة وقد تكون غير نظامية، والاستخدام المفرط لها من شأنه التسبب في خلق حساسية للأسنان، ويؤثر بشكل سلبي على بُنية الأسنان. بالمقابل هناك العديد من الخيارات لتبييض الاسنان يمكنك القيام بها بإشراف أطباء الأسنان المختصين، أو بعد استشارتهم بشأن أي من منتجات التبييض.

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