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الأربعاء، 14-12-2022 03:54 م

أضرار حقن الدهون الذاتية في الوجه

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الوكيل الاخباري - حقن الدهون الذاتية في الوجه هو إجراء تجميلي جراحي، الهدف منه استعادة شباب البشرة وملء الخطوط الدقيقة والتجاعيد في الوجه. لكن ككل التقنيات التجميلية، لهذا الإجراء أضرار على البشرة. لذلك تابعي في هذا المقال أبرز أضرار حقن الدهون الذاتية في الوجه، إضافة إلى ماهيته وكيفية القيام به .

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خطوات حقن الدهون الذاتية في الوجه


يتضمن حقن الدهون الذاتية في الوجه خطوات عدة، تبدأ باستخراج الدهون من منطقة واحدة في الجسم عن طريق شفط الدهون ومعالجة الخلايا الدهنية باستخدام طرد مركزي، من ثم حقنها في منطقة الوجه المرغوب في ملئها، بقطرات صغيرة، والنتيجة ملء التجاعيد والخطوط الدقيقة واستعادة شباب البشرة.

 

 


 

 

أبرز أضرار حقن الدهون الذاتية في الوجه

هناك بعض الأضرار، أو بالأحرى السلبيات لحقن الدهون الذاتية في الوجه، من أبرزها أنها تستغرق وقتاً أطول بكثير من حقن الفيلر. كما أن كمية الدهون المنقولة تفقد جزءاً من حجمها الأصلي مع مرور الوقت، وهذا الأمر يؤدي إلى تغيير الشكل العام للمنطقة المحقونة بالدهون الذاتية، وبالتالي ستكون هناك حاجة إلى مزيد من العلاجات لتصحيحها. وإذا زاد وزنك، فقد تزداد كتلة الدهون وتخلق مظهراً غير مرغوب فيه، مما يجعل الحاجة ملحة إلى مزيد من العلاج للحفاظ على إطلالة شبابية جذابة. كذلك، قد يحدث تماسك أو تكتل أو عدم تناسق، لأن بعض الدهون لا تنجو عند نقلها فتصبح صلبة، وتتشكل أكياس في موقع النقل، تتطلب إجراءً لإزالتها. إضافة إلى ذلك، قد تعاني المنطقة التي تم استخراج الدهون منها، من الرواسب الدهنية وبروز العظام وتغير لون الجلد وغيرها...

 

 

 

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